ผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 วิสุดา ภท.คว้าชัยชนะ ทิ้งห่างพท. 1.7 หมื่นคะแนน

ผลเลือกตั้ง ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 ไม่เป็นทางการ นับแล้ว 99.64% วิสุดา ภูมิใจไทย คว้าชัยชนะ ได้ 53,542 คะแนน ส่วน ‘บิ๊กเลน’ พรรคเพื่อไทย เบอร์ 2 ได้ 36,521 คะแนน
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนน การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ประกาศปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. เพื่อนับคะแนนอย่างพร้อมเพรียงกันทั้ง 254 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,100 คน มีผู้สมัคร 2 ราย คือ หมายเลข 1 น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ หรือ ดรีม จากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และหมายเลข 2 พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช หรือ บิ๊กเลน จากพรรคเพื่อไทย (พท.)
เวลา 19.45 น. นับแล้ว 99.64% (ไม่เป็นทางการ) มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 96,058 คน คิดเป็นร้อยละ 72.17 จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,100 คน โดย น.ส.วิสุดา จากพรรคภูมิใจไทย สามารถคว้าชัยชนะไปด้วยคะแนน 53,542 คะแนน ส่วนหมายเลข 2 พล.อ.ชินวัฒน์ จากพรรคเพื่อไทย ได้ไป 36,521 คะแนน
สามารถแยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้
อ.บ่อพลอย (ยกเว้นตำบลหนองกุ่ม) น.ส.วิสุดาได้ 11,656 คะแนน พล.อ.ชินวัฒน์ ได้ 11,277 คะแนน
อ.หนองปรือ น.ส.วิสุดาได้ 8,556 คะแนน พล.อ.ชินวัฒน์ได้ 6,956 คะแนน
อ.ห้วยกระเจา น.ส.วิสุดาได้ 11,365 คะแนน พล.อ.ชินวัฒน์ได้ 8,424 คะแนน
และ อ.เลาขวัญ น.ส.วิสุดาได้ 21,965 คะแนน พล.อ.ชินวัฒน์ได้ 9,864 คะแนน
คะแนนรวมทั้ง 4 อำเภอ น.ส.วิสุดาได้ทั้งหมด 53,542 คะแนน และ พล.อ.ชินวัฒน์ได้ 36,521 คะแนน โดยทั้งคู่มีคะแนนห่างกันมากกว่า 1.7 คะแนน
ขณะที่ พรรคภูมิใจไทย ขึ้นกราฟิกขอบคุณคะแนนเสียงที่มอบให้ น.ส.วิสุดา ได้รับชัยชนะ พร้อมระบุว่า พรรคภูมิใจไทย ขอขอบคุณ ทุกคะแนนเสียงที่มอบให้วิสุดา วิเชียรศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี เขต 4 (บ่อพลอย, หนองปรือ, ห้วยกระเจา, เลาขวัญ) พร้อมทำหน้าที่ทันที