เพื่อไทย น้อมรับ แพ้เลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรี ‘ชินวัฒน์’ ปลื้มใจ คนออกมาใช้สิทธิคับคั่ง

เพื่อไทย น้อมรับ แพ้เลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี ‘ชินวัฒน์’ ปลื้มใจ คนออกมาใช้สิทธิคับคั่ง ‘แพทองธาร’ ขอบคุณทุกคะแนนเสียง จะนำทุกบทเรียนมาเป็นพลัง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานผลการเลือกตั้งซ่อม (อย่างไม่เป็นทางการ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พบว่า นับแล้ว 99.64% น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ จากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) คว้าชัยชนะไปด้วย 53,542 คะแนน ด้าน พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช จากพรรคเพื่อไทย (พท.) ได้ไป 36,521 คะแนน
พล.อ.ชินวัฒน์เปิดเผยว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย (ยกเว้นตำบลหนองกุ่ม) และอำเภอหนองปรือ ที่ได้ออกมาใช้สิทธิอย่างคับคั่ง ถือเป็นมิมิตหมายอันดีของระบอบประชาธิปไตย ผมรู้สึกปลื้มใจ
พล.อ.ชินวัฒน์กล่าวว่า ที่สำคัญที่สุด ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในเขต 4 ที่ได้ให้คะแนนผมกว่า 3.5 หมื่นคะแนน ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้ผมทำงานให้พ่อแม่พี่น้องในการแก้ปัญหาร่วมกับท่านในเขต 4 ต่อไป ขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยความเคารพและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ขณะที่ พรรคเพื่อไทย ระบุว่า พรรคเพื่อไทยขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนมอบให้ ในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี
แม้ผลการเลือกตั้งจะไม่เป็นไปตามความคาดหวัง แต่ทุกคะแนนเสียงคือความไว้วางใจ อันมีค่าที่สุดสำหรับพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อไทยจะยังมุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไป
ด้าน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและอดีตนายกรัฐมนตรี ระบุเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงและทุกความไว้วางใจ ที่พี่น้องประชาชนมอบให้กับพรรคเพื่อไทยค่ะ
แม้ผลการเลือกตั้งจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง แต่ทุกเสียงคือกำลังใจอันมีค่า ที่จะผลักดันให้เราเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนอย่างไม่หยุดยั้ง
ขอขอบคุณ พลเอก ชินวัฒน์ แม้นเดช และทีมงานทุกท่าน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้
พรรคเพื่อไทยจะนำทุกบทเรียนมาเป็นพลัง เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อพี่น้องประชาชน และเพื่ออนาคตของประเทศไทยค่ะ