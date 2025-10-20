กกต.กาญจนบุรี ประกาศผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 ภูมิใจไทยชนะเพื่อไทย คะแนนห่างกันกว่า 1.71 หมื่น

กกต.กาญจนบุรี ประกาศผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 4 วิสุดา ภูมิใจไทย ชนะท่วมท้น 53,648 คะแนน ด้าน พล.อ.ชินวัฒน์ เพื่อไทย ได้ 36,540 คนมาใช้สิทธิ 72.19% ไม่เลือกผู้ใด 3,247 บัตร
จากกรณีมีการจัดเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม โดยมีผู้สมัคร 2 ราย คือ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ หรือ ดรีม จากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) หมายเลข 1 และ พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช หรือ บิ๊กเลน จากพรรคเพื่อไทย (พท.) หมายเลข 2 เบื้องต้น มีการประกาศผลการนับคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) ไปแล้วคืนวันที่ 19 ตุลาคม โดยนับแล้ว 99.64% พบว่า น.ส.วิสุดา จากพรรคภูมิใจไทย สามารถคว้าชัยชนะไปด้วยคะแนน 53,542 คะแนน ส่วนหมายเลข 2 พล.อ.ชินวัฒน์ จากพรรคเพื่อไทย ได้ไป 36,521 คะแนนนั้น
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารแจ้งว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2568 และ กกต.ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 เป็นวันเลือกตั้ง และได้ดำเนินการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วนั้น
สำนักงาน กกต.ขอสรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย (ยกเว้นตำบลหนองกุ่ม) และอำเภอหนองปรือ ดังนี้ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 133,100 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 96,090 คน คิดเป็นร้อยละ 72.19
บัตรดี 90,188 ใบ คิดเป็นร้อยละ 93.86 บัตรเสีย 2,655 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.76 และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 3,247 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.38
โดยผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคภูมิใจไทย 53,648 คะแนน ส่วน พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคเพื่อไทย 36,540
คะแนน
ทั้งนี้ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 กำหนดให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกต.จะดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมรายงานผลการนับคะแนน พร้อมทั้งพิจารณาคำร้องหรือเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง หากไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และไม่มีคำร้องคัดค้านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กกต.จะพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ตามมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561
ขณะที่ กกต.กาญจนบุรี ได้ระบุผ่านแฟนเพจเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ทุกท่าน ที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 จำนวน 96,090 คน หรือ 72.19%