มติส.ว.โหวตฉลุย ‘อดีตปลัดเกษตร-อดีตผู้ว่าสมุทรสาคร’ เป็นกกต.คนใหม่

วุฒิสภา เห็นชอบ อนันต์-ณรงค์ ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 20 ตุลาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาวาระให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 คน หลังจากที่คณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ที่มี พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ส.ว. เป็นประธานกมธ. ได้พิจารณาแล้วเสร็จ
ซึ่งหลังอภิปราย พล.อ.เกรียงไกร เปิดให้ลงมติผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยผลการลงมติมีดังนี้
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนผู้ลงมติ167เห็นด้วย137 ไม่เห็นด้วย1 งดออกเสียง29 และไม่ลงคะแนนเสียง 0
และ นายณรงค์ รักร้อย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนผู้ลงมติ 168 เห็นด้วย 135 ไม่เห็นด้วย0 งดออกเสียง32 และไม่ลงคะแนนเสียง1
ดังนั้นวุฒิสภาได้เห็นชอบทั้ง 2 คนดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง
