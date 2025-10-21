อนุทิน เผยทำบุญที่ทำเนียบ ทำตามประเพณี เนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรมเจ้าของบ้านนรสิงห์

‘นายกฯ’ เผยทำบุญเสริมสิริมงคลที่ทำเนียบ เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันอสัญกรรม ‘เจ้าพระยารามราฆพ’ เจ้าของบ้านนรสิงห์ บอกทำตามประเพณี ‘เจ้าคุณธงชัย’ ไม่ได้อวยพรอะไร
เมื่อเวลา 10.05 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ประกอบพิธีทำบุญเสริมสิริมงคลเป็นการส่วนตัวที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลว่า วันนี้เป็นวันคล้ายวันอสัญกรรมของเจ้าพระยารามราฆพ ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนรสิงห์ หรือทำเนียบรัฐบาลในปัจจุบัน
ส่วนสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือเจ้าคุณธงชัย แห่งวัดไตรมิตรวิทยาราม ได้อวยพรอะไรหรือไม่ นายกฯระบุเพียงว่า “ทำบุญ” พร้อมเปิดเผยว่า ตนเจอท่านเป็นประจำอยู่แล้ว เพราะไปหาท่านที่วัดไตรมิตรเป็นประจำ
เมื่อถามว่า การทำบุญให้เจ้าของบ้านจะได้อยู่ยาวใช่หรือไม่ นายกฯกล่าวว่า เป็นการทำบุญตามประเพณี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 07.00 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเป็นการส่วนตัว พร้อมดัวย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกฯ และถือโอกาสทำบุญตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นสถานที่ทำงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือสมเด็จธงชัย เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และกรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ด้วย พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
จากนั้นเวลา 07.10 น. นายกฯ และคณะ ได้สักการบูชาองค์นรสิงห์จำลอง ที่บริเวณระเบียงด้านหน้า ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า
ทั้งนี้ วันที่ 21 ต.ค.ตรงกับวันพระ ตามความเชื่อของคนไทยนิยมทำบุญเสริมดวง โดยการที่นิมนต์พระสงฆ์ 10 รูปนั้น เนื่องจากในงานราชการพิธีจะใช้พระสงฆ์ 10 รูป เนื่องจากจะเปรียบกับเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีทศพิธราชธรรม