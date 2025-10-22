เพื่อไทย ย้ำสาเหตุ ‘อิ๊งค์’ ลาออกหน. ไม่มีใครบีบบังคับ ยันชัด ‘ชินวัตร’ ยังหนุนพรรค ไม่ไปไหน

เพื่อไทย ไม่กังวล ‘อิ๊งค์’ ลาออกหัวหน้าพรรค ชี้ไม่มีใครบีบบังคับ ยันอยู่ พท.เหมือนเดิม ไม่ทิ้งไปไหน
เมื่อเวลา 07.50 น. วันที่ 22 ตุลาคม ที่พรรคเพื่อไทย นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ และประธาน สส.พรรคเพื่อไทย กล่าวกรณี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการบริหารพรรค และสส.เพื่อแจ้งการลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค ว่า เรื่องหัวหน้าพรรคที่จะลาออก สื่อก็ทราบกันดีอยู่แล้ว วันนี้ สส.จะมาประชุมกัน
เมื่อถามว่าการที่ น.ส.แพทองธารลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เพราะเป็นเรื่องของความกังวลที่จะต้องมีการเซ็นรับรองผู้สมัครสส.ในการเลือกตั้งครั้งหน้าใช่หรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า น.ส.แพทองธารได้พูดชัดเจนตั้งแต่วันเปิดตัวผู้สมัคร สส.เมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่าต้องการให้พรรคเดินหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า เพื่อให้พรรคได้มีการเปลี่ยนผู้บริหาร รวมทั้งมีการปรับปรุงทุกอย่าง ตั้งแต่กรรมการสรรหา ทีมที่ช่วยปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครทุกคน น.ส.แพทองธารต้องการให้เป็นรูปแบบคณะกรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันจะรักษาการไปก่อน และจะมีการเลือกตั้งใหม่ภายในเดือน พ.ย.ก็ไม่มีอะไรเป็นข้อกังวล เพราะเป็นความตั้งใจของ น.ส.แพทองธารมานานแล้ว เมื่อวันที่ 21 ต.ค.จึงได้ตัดสินใจว่าจะลาออกในวันนี้ซึ่งเหมาะสมที่สุด จะมีการชี้แจงที่มาที่ไป จะได้ทำความเข้าใจ ว่าน.ส.แพทองธารยังอยู่เพื่อไทยเหมือนเดิม ไม่ได้ทิ้งพรรคไปไหน
เมื่อถามว่าข้อบังคับพรรคไปสอดคล้องหรือขัดแย้งกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดีคลิปเสียงอย่างไรถึงกังวลเรื่องนี้ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า เรื่องนี้ทุกคนบอกสารพัด บางคนก็นึกไปเองว่าคนนั้นมาบีบ คนนี้มาบีบ ไม่มีใครบีบ น.ส.แพทองธาร เพราะมีความตั้งใจว่าต้องการให้พรรคเดินหน้า และสนับสนุนการทำงานของพรรคในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างเต็มที่ ก็ไม่มีอะไรเป็นข้อกังวล
เมื่อถามว่าข้อบังคับพรรคไม่ได้ห้ามเรื่องมาตรฐานจริยธรรมใช่หรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ไม่ได้ห้าม ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ ก็คิดว่าเพื่อไม่ให้ใครมีปัญหา หรือไปร้องเรียนอะไร รวมถึงคนที่ปรารถนาดีต่อพรรคก็ไม่อยากให้เป็นข้อกังวลในการทำหน้าที่ของหัวหน้าพรรค
เมื่อถามว่าเป็นเพราะเหตุผลที่มีการประเมินว่าจะยุบสภาก่อนครบ 4 เดือนหรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า เป็นการเตรียมความพร้อมมากกว่าในการสรรหาผู้สมัคร และทำหน้าที่ทางการเมือง เพราะต่อจากนี้ไปสมาชิกพรรคจะออกไปปราศรัย พบปะและรับฟังความคิดเห็นประชาชนว่าหากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลต้องการให้ทำอะไร เราเชื่อมั่นใจว่าพรรคจะเดินหน้าได้อย่างเต็มที่
เมื่อถามว่า น.ส.แพทองธารยืนยันใช่หรือไม่ว่าครอบครัวชินวัตรยังสนับสนุนพรรคเพื่อไทยต่อไป นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า แน่นอนว่ายังอยู่ และอยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะเมื่อลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วก็ยังทำงานในฐานะสมาชิกพรรค และเป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทย
เมื่อถามว่าได้มีการพูดถึงหัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วหรือยัง นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ยัง ตอนนี้ให้รักษาการก่อน ส่วนเรื่องหัวหน้าพรรคคนใหม่กรรมการบริหารพรรค และ สส.พรรคจะต้องพิจารณาร่วมกันเพื่อเป็นมติของพรรค
เมื่อถามว่ามีการประเมินหรือไม่ว่าหาก น.ส.แพทองธารไปอยู่ข้างหลังจะกระทบกับจิตใจ สส.จะทำให้เกิดการไหลออกอีกหรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ที่ไหลออกก็ไหลออกไปหมดแล้ว ไปเพราะอะไรสื่อก็รู้ดีอยู่ ซึ่งวันนี้คนที่เข้ามาใหม่ก็เยอะแยะ บางเขตก็มีคนมาแสดงตัวเป็นผู้สมัคร 4-5 คน ซึ่งก็อยู่ในการพิจารณาคัดเลือกของพรรค ไม่มีความกังวลอะไร คนที่ออกไปตนก็เข้าใจ เพราะผิดพลาดในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็อยากจะลงอีก แต่เราต้องมาดูว่าอายุ 70-80 แล้ว ก็ไม่สามารถส่งไปเดินในพื้นที่ได้ เราก็มีการพิจารณาคนรุ่นใหม่เข้ามา