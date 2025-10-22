วรภัค แถลงบ่ายนี้! โอดถูกดิสเครดิต โยงนักการเมืองเอี่ยวสแกมเมอร์เขมร เผยเพิ่งกลับจากตปท. เลยแจงช้า
จากกรณีกระแสข่าว นายวรภัค ธันยาวงษ์ รมช.คลัง มีรายชื่อเชื่อมโยงเป็น 1 ใน 7 นักการเมืองเอี่ยวสแกมเมอร์ในกัมพูชานั้น (นายกฯ สั่ง วรภัค แจงเป็นลายลักษณ์อักษร หลังถูกโยงสแกมเมอร์ ลั่น ใครมีเอี่ยวไม่เว้น)
ล่าสุด เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ตุลาคม นายวรภัค ธันยาวงษ์ รมช.คลัง โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า แถลงข่าวเรื่องที่ผมโดนใส่ร้ายป้ายสี บ่ายนี้ครับ รัฐบาลนี้มีเวลาในการทำงานน้อยมากแต่เราพยายามทุ่มเทกันเต็มที่ เมื่อวานนี้ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ “เสาหลักแรก” ที่มีสี่หมุดหมายหลัก ตามที่แถลงในนโยบายเศรษฐกิจต่อรัฐสภา ได้รับการอนุมัติจาก ครม.เรียบร้อยแล้ว เสาหลักที่เหลือกำลังตามมาเป็นรายอาทิตย์
รมช.คลัง กล่าวอีกว่า อาทิตย์ที่แล้วตนไปประชุมงานประจำปีของธนาคาร World Bank IMF ที่กรุงวอชิงตันดีซีมา แต่ละวันมีประชุมทั้งพหุภาคีและทวิภาคีเต็มตลอดวัน และที่สำคัญต้องหารือเตรียมงานที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมงานประจำปีของ World Bank IMF ซึ่งเป็นงานใหญ่ยักษ์ในเดือนตุลาคมของปี 2569
“ผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากสหรัฐ เมื่อวันอาทิตย์นี้ ใช้เวลาส่วนใหญ่ขับเคลื่อนผลักดันเรื่องงานเป็นหลักครับ เลยทำให้การชี้แจงข้อเท็จจริงส่วนตัวล่าช้าไปหน่อย ในเรื่องที่มีขบวนการถ่วงความเจริญของประเทศชาติพยายามดิสเครดิตรัฐบาลโดย ใส่ร้ายป้ายสีว่าผมอยู่ในกระบวนการ scammers ข้ามชาติ ล่าสุดมาพาดพิงถึงภรรยากล่าวหาว่ารับสินบนเป็นคริปโต ซึ่งภรรยาผมยังไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรใดใดไม่เคยมีบัญชีคริปโตใดๆ ทั้งสิ้น” นายวรภัค กล่าวและว่า
“วันนี้ หลังจากช่วยท่านเอกนิติขับเคลื่อนผลักดันนโยบายในเสาหลักแรกผ่านการอนุมัติของ ครม. เรียบร้อยแล้ว บ่ายนี้ผมจะมีการแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงที่กระทรวงการคลัง ทีมโฆษก กระทรวงได้นัดหมายนักข่าวไว้เรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการใส่ร้ายป้ายสีบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่”
นายวรภัค กล่าวด้วยว่า น่าเสียดายที่บางคนเป็นนักวิชาการอิสระที่ตนเคยชื่นชม แต่ในปัจจุบันมีอคติในทางการเมือง และพยายามจะเขียนข่าวแบบเอามัน เลยมองภาพทุกอย่างแบบมีอคติ ผมพยายามแผ่เมตตาให้แล้วแต่ยังไม่ค่อยเป็นผล คงต้องสวดบทพาหุงมหากาคือบทปราบมารของพระพุทธเจ้าเสริม
อย่างไรก็ตาม เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกท่านที่เคยร่วมงานกับตนในทุกองค์กร น่าจะยืนยันได้ว่าผมเป็นคนอย่างไร ทำงานอย่างไร ถึงแม้ผมเกษียณจากงานประจำมาหลายปีแล้ว วันนี้ไปที่ไหนเจอลูกน้องๆ ลูกค้าเก่าๆ ไม่มีใครเมินหน้าเดินหนี ทุกคนยังเข้ามาทักทาย โอภาปราสัยเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมามีกัลยาณมิตรหลายวงการส่งข้อความมาให้กำลังใจตน ทั้งเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในวงการการเงินการธนาคาร รวมทั้งน้องๆ นักข่าวที่รู้จักตนดีอีกหลายๆ คน
สุดท้ายนี้ ตนต้องขอขอบคุณผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ทีมงานสาขาธนาคารกรุงไทยและทีมงานสายเทคโนโลยีของธนาคารกรุงไทยทุกท่านที่ทุ่มเทสุดตัวในการช่วยรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ให้ติดลมจากนโยบายโครงการคนละครึ่งพลัส ตนติดตามข่าวในรายละเอียดและทราบว่าทุกสาขาทำงานกันหนักมากๆๆๆ เนื่องจากโครงการคนละครึ่งครั้งสุดท้ายจบไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2565
ในช่วงสามปีที่ผ่านมาผู้มีสิทธิ์หลายท่านมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือถึง 460,000 เลขหมายและมีอีกหลายท่านที่จำรหัสไม่ได้อีกประมาณ 450,000 ราย ซึ่งอย่างน้อยผู้มีสิทธิ์เหล่านี้ต้องไปติดต่อขอความช่วยเหลือเพื่อยืนยันตัวตนจากสาขาธนาคารกรุงไทยซึ่งทั่วประเทศมีเพียง 980 สาขานั่นเท่ากับแต่ละสาขาต้องรองรับปริมาณผู้มายืนยันตัวตนถึง 900 คนต่อหนึ่งสาขา