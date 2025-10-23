วรภัค แต่งโคลง ยืนยันบริสุทธิ์ ไม่เกี่ยวสแกมเมอร์ ไม่หวั่นพายุกระหน่ำ
หลัง นายวรภัค ธันยาวงษ์ แถลงลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนื่องจากถูกกล่าวหาพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์ระดับโลก
ล่าสุด นายวรภัค โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “Vorapak Tanyawong” โดยแชร์ข่าวของสำนักข่าวหนึ่ง พร้อมโพสต์โคลงระบุว่า
พายุพัดแรงล้อม ดั่งไฟ
ข่าวบิดปิดความนัย ซ่อนหน้า
ใจมั่นสัตย์ยืนไกล เหนือคลื่น
ธรรมจักรหมุนช้า แต่แท้เที่ยงตรง
