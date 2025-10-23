การเมือง

วรภัค แต่งโคลง ยืนยันบริสุทธิ์ ไม่เกี่ยวสแกมเมอร์ ไม่หวั่นพายุกระหน่ำ

หลัง นายวรภัค ธันยาวงษ์ แถลงลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนื่องจากถูกกล่าวหาพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์ระดับโลก

ล่าสุด นายวรภัค โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “Vorapak Tanyawong” โดยแชร์ข่าวของสำนักข่าวหนึ่ง พร้อมโพสต์โคลงระบุว่า

พายุพัดแรงล้อม        ดั่งไฟ
ข่าวบิดปิดความนัย    ซ่อนหน้า
ใจมั่นสัตย์ยืนไกล      เหนือคลื่น
ธรรมจักรหมุนช้า       แต่แท้เที่ยงตรง

