ทนาย กางข้อกม. ชี้ กันจอมพลัง เป็นที่ปรึกษาฯ ไม่มีอำนาจ ‘เปลี่ยน’ ผู้รับทรัพย์ของมูลนิธิ

จากกรณี นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความสิทธิมนุษยชน ได้เผยแพร่เอกสาร ข้อบังคับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ พร้อมว่า “ตามข้อบังคับของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ข้อ 39 กำหนดว่า ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไป..ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า” ไปแล้วนั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ทนายนรเศรษฐ์ ยังได้เปิดข้อกฎหมายมูลนิธิ ชี้การเปลี่ยนแปลงผู้รับทรัพย์สินเป็นอำนาจของที่ประชุมคณะกรรมการอย่างแท้จริง ฉะนั้น กันจอมพลัง ที่เป็น ที่ปรึกษามูลนิธิ ไม่มีอำนาจแก้ไขเองได้ แนะหากเชื่อมั่นว่าให้ทรัพย์สินเมื่อเลิกมูลนิธิตกเป็นของ “มูลนิธิธรรมนัส” เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ก็ไม่ต้องลังเลเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
โดยระบุว่า การเปลี่ยนแปลงผู้รับทรัพย์สินของมูลนิธิ จาก “มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า” เป็นมูลนิธิอื่น ถือเป็นการแก้ไขข้อบังคับของมูลนิธิ ตามข้อบังคับของมูลนิธิในข้อ 38 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า อำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ เป็นอำนาจของที่ประชุมคณะกรรมการเท่านั้น
1. การประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. มติอนุมัติให้แก้ไขต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ดังนั้น อำนาจนี้จึงเป็นของที่ประชุมคณะกรรมการอย่างแท้จริง ที่ปรึกษามูลนิธิไม่มีอำนาจแก้ไขเองได้
แม้ว่าตนจะไม่เคยรู้จักคุณกันเป็นการส่วนตัว และชื่นชมในหลายบทบาทที่เขาได้ช่วยผู้เสียหาย/เหยื่อคดีอาญาให้ได้รับความเป็นธรรม แต่สิ่งที่ผมเขียนมาทั้งหมดนี้คือการพูดตามหลักการและข้อกฎหมายที่ระบุในข้อบังคับของมูลนิธิเอง
หากตนเป็นคุณกัน และเชื่อมั่นโดยสุจริตใจว่าการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ โดยกำหนดให้ทรัพย์สินเมื่อเลิกมูลนิธิจะตกเป็นของ “มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า” นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ตามเจตนารมณ์และหลักการที่ยึดถือ ผมจะไม่ลังเลหรือพยายามเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ แต่จะเดินหน้าทำงานตามเป้าหมายของมูลนิธิต่อไปอย่างไม่หวาดหวั่น