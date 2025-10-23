วรภัค ท้า สฤณี คุยต่อหน้า เปิดหลักฐาน ภรรยารับคริปโท ไอซ์ ข้องใจไม่คุย กลต. จี้ นายกฯเร่งสอบ

วรภัค ท้า สฤณี คุยต่อหน้า เปิดหลักฐาน ภรรยารับคริปโท ไอซ์ ข้องใจไม่คุย กลต. จี้ นายกฯ สั่ง ปปง.เร่งสอบ
จากกรณีที่ นายวรภัค ธันยาวงษ์ ได้ออกมาประกาศลาออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง โดยยืนยันว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเกอร์ เพื่อไม่ให้เรื่องส่วนบุคคล กระทบกับคณะรัฐมนตรี
โดยช่วงตอนหนึ่ง ได้ชี้แจงสัมพันธ์กับ นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ว่ารู้จัก เพราะลูกเรียนโรงเรียนเดียวกัน ยัน ไม่เคยสนับสนุนธุรกรรมผิดกฎหมาย และว่า จากการกล่าวหาภรรยาของเขาด้วยข้อมูลเท็จ ว่าได้รับผลประโยชน์เป็นเงินคริบโทจำนวนหลายล้านเหรียญ ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอยืนยันว่า ภรรยาของตนไม่เคยมีบัญชีคริปโทใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งในอดีต และปัจจุบัน และไม่เคยได้รับผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้เลย
ในเวลาต่อมา บล็อกของ Whale Hunting ก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่า นายวรภัค ถูกตั้งให้สอบเครือข่ายอาชญากรรมชุดเดียวกับที่เคยจ่าย 2.94 ล้านดอลลาร์ให้ภรรยา ในรูปแบบเงินดิจิทัล
ทั้งนี้ สฤณี อาชวานันทกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ก็ได้นำโพสต์ดังกล่าวมาเผยแพร่ พร้อมว่า “Bradley Hope (คู่หู Tom) เปิดเอกสารสิงคโปร์ 84 หน้า ที่ชี้ชัดมากเรื่อง การโอน credit fund ไปให้ Beteverse (KuCoin) และการจ่ายเงินเป็นคริปโตสกุล Tether ให้กับภรรยาคุณวรภัค และภรรยา Ben Smith”
ทั้งยังเรียกร้องให้ สำนักงาน กลต. ประสานความร่วมมือกับ MAS สิงคโปร์ ขอเอกสารดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม นายวรภัค เข้ามาคอมเมนต์ว่า “คุณสฤณีครับ ผมยินดีจะนั่งคุยต่อหน้ากันและ ถ้าคุณมีเอกสารหลักฐาน เอาเอกสารหลักฐานมาเปิดเผยให้เห็นกันเลยครับ ว่าภรรยาผมเคยรับเงินคริปโตสกุล Tether เพราะเราไม่เคยรับเงินอะไรที่ว่านี้เลย
การนำข่าวที่เขียนลอยๆมาเผยแพร่โดยไม่มีเอกสารหลักฐานของจริงมายืนยันทำให้ผมเสียหายครับ ผมชื่นชมและติดตามผลงานของคุณสฤณีมาตลอด แต่อยากให้เขียนโดยปราศจากอคติและให้เป็นบทความมีข้อเท็จจริงที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยครับ
ยินดีนั่งเล่าข้อเท็จจริงทุกอย่างฟังได้เลยครับเพราะผมไม่มีอะไรต้องปิดบัง ถ้าสะดวกเรียนเชิญมาที่บ้านผม จะได้รู้ว่าพวกเรามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร
ชื่นชมและติดตามผลงานของน้องมาตลอด ประทับใจตั้งแต่เคยไปทริปภูฐานด้วยกันแล้วเห็นน้องนั่งจดบันทึกข้อมูลที่ไกด์เล่าให้ฟังตลอดทริป แต่อยากมีโอกาสนั่งเล่าให้ฟังจริงๆครับว่าเรื่องราวมีอะไรยังไงบ้างเพราะผมไม่มีอะไรต้องปิดบัง”
ด้าน สฤณี ก็คอมเมนต์ตอบว่า “ขอบคุณที่มาเม้นในนี้นะคะ แต่อยากเสนอว่า เจอกันส่วนตัวสังคมน่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไร คุณวรภัคน่าจะชี้แจงต่อสังคมและการสอบสวนของ ก.ล.ต. และ MAS จะตรงจุดกว่าค่ะ เพราะตัวเองก็ไม่ได้มี “เอกสารหลักฐาน” อะไรเลย แค่ติดตามการทำข่าวเจาะของคุณ Tom Wright และเรียบเรียงมานำเสนอเท่านั้นค่ะ”
ซึ่ง นายวรภัค ก็เข้ามาตอบอีกว่า “การติดตามทำข่าว ที่นักข่าวฝรั่งเขียนข่าวหากินแล้วพยายามประโคมข่าวอยู่เรื่อยๆเพื่อให้คนมาจ่ายเงิน ได้รับผลประโยชน์จากความเสียหายของผู้อื่นมันยุติธรรมแล้วเหรอครับ
มาเผยแพร่โดยไม่มีเอกสารหลักฐานทำให้ผู้อื่นเสียหายแบบลอยๆเลยนะครับ เรื่องของ บุคคลอื่นผมไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ของผมและภรรยายินดีแจกแจงได้ทุกเรื่องทุกประการตรวจสอบเส้นทางเงินได้ทุกอย่าง ผมใช้เบอร์มือถือเบอร์เดียวใช้บัญชีแบงค์เดียวเป็นหลักใช้เครดิตการ์ดใบเดียวเป็นหลัก บ้านก็อยู่ที่เดิมมาร่วม 25 ปีแล้ว ไม่มีอะไรต้องปิดบังชีวิตผมตรงไปตรงมามาตลอด หลังเกษียณแล้วไปไหนเจอลูกน้องเก่าลูกค้าเก่าทุกคนยังเดินมาทักทายไม่มีใครเหมือนหน้าหนีหรือเดินหนีครับ”
อย่างไรก็ตาม นายวรภัค ยังได้แชร์โพสต์ของ สฤณีลงเฟซบุ๊กส่วนตัว ซึ่ง รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า “ทำไมถึงต้องนั่งคุยกับคุณสฤณีคะ ทำไมไม่ไปคุยกับ กลต หรือ ปปง”