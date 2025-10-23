คึกคัก Run 2 free ครั้ง 2 ส.ส.-นักกิจกรรม ประชาชน แต่งดำวิ่งเรียกร้องสิทธิประกัน
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการจัดกิจกรรม Run 2 free ครั้งที่ 2 ชวนใส่เสื้อดำ กับรองเท้าผ้าใบคู่ใจ ออกจากบ้านมาวิ่ง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าจะไม่ นิ่ง ต่อกระบวนการยุติธรรม ที่กระทำต่อผู้เห็นต่าง และ คนที่ถูกจองจำเพียงเพราะต่างความคิด
โดย นัดรวมพลที่ ลานยืนเหยียด สวนจตุจักร ก่อนจะร่วมวิ่งกันไปที่ รัฐสภา เป็นระยะเวลา 5 กิโลเมตร และจะมีกิจกรรมเสียงของผู้เกี่ยวข้องกับนิรโทษกรรม และ ดนตรีปิด Rainy Syrup
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ผู้จัดกิจกรรมได้นำป้าย “56 คน อยู่ในเรือนจำ” พร้อม เหล่า นักกิจกรรมที่ถูกจองจำ อาทิ เอกชัย หงส์กังวาน , ไผ่ ดาวดิน , อานนท์ นำภา มาร่วมจัดนิทรรศการ ทั้งมีข้อความว่า “ปล่อยเพื่อนเรา”
ทั้งนี้ มีเหล่าประชาชนทุกเพศทุกวัย ใส่เสื้อดำมาร่วมกิจกรรม โดย ได้รับป้าย BIB “ปล่อยนักโทษการเมือง”, “วิ่งเพื่อเสรีภาพ” รวมถึงป้ายภาพเหล่านักกิจกรรมที่ถูกจองจำ มาประกาศ
โดยครั้งนี้ มีคนจากหลากหลายวงการ มาร่วมวิ่ง อาทิ มาย ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล , ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ , ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ส.ส.พรรคประชาชน , ธิษะณา ชุณหะวัณ ส.ส.พรรคปะชาชน และ อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีตส.ส.ก้าวไกล