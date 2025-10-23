ปชป. 3 จังหวัดชายแดนใต้เนื้อหอม หลัง ‘อภิสิทธิ์’ คัมแบ๊ก แห่ลงชื่อสมัครชิง ส.ส.เขตจนล้น

ปชป. 3 จังหวัดชายแดนเนื้อหอม มั่นใจ ‘อภิสิทธิ์’ แห่แสดงความจำนงลงสมัคร ส.ส.เขตล้น โวส่งผู้สมัคร ส.ส. 14 จังหวัดใต้ครบ 60 เขต
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายเจะอามิง โตะตาหยง รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ในเฟซบุ๊กประชาธิปัตย์นราธิวาสจากยอดคนดู 1-2 พันคน ขณะนี้คนติดตามเพิ่มขึ้นมาเป็น 1 ล้านคน หลังจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และทีมบริหารเริ่มเข้ามาบริหารพรรค ขณะนี้มีผู้แสดงความจำนงลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 13 เขตเต็มทุกเขต ส่วนมาก 1 เขต จะมากกว่า 1 คน จึงต้องส่งให้กรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเหลือเขตละ 1 คน
ด้านนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายส่งผู้สมัคร ส.ส.ภาคใต้ 14 จังหวัด ครบทั้ง 60 เขต ขณะนี้บางเขตได้ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.แล้ว บางเขตมีแกนนำของจังหวัดนั้นกำลังพูดคุยกันอยู่ โดยจะพิจารณาผู้แสดงความจำนงวัยรุ่นคละกับวัยผู้ใหญ่ที่มีการทำการเมืองในพื้นที่ หากมีการยุบสภาก่อนวันที่ 31 ธ.ค.68 ก็ไม่มีปัญหา พรรคจะส่งครบทั้ง 60 เขตได้แน่นอน
ขณะที่นายอรรถชาญ เชาวน์วานิชย์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัคร ส.ส.เขต จ.สงขลา ครบทุกเขต กระแสตอบรับเพิ่มขึ้นแน่นอนจากกรณีพรรคจะเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ซึ่งเป็นคนหนุ่มที่คลุกคลีการเมืองมาอย่างยาวนาน สามารถเรียกศรัทธากลับคืนมาได้