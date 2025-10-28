ออสเตรเลีย ยินดีถ้อยแถลงไทย-กัมพูชา เชื่อหนุนสันติภาพ พร้อมจับมือไทยขับเคลื่อนการลงทุน

‘ไทย-ออสเตรเลีย’ เดินหน้าขับเคลื่อนการค้าและการลงทุน หวังใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี TAFTA และ RCEP อย่างเต็มที่
เมื่อเวลา 11.35 น. วันที่ 28 ตุลาคม (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชม.) ที่ห้อง 407 ชั้น 4 ศูนย์ประชุม KLCC นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย หารือทวิภาคีนายแอนโทนี แอลบาเนซี (The Honourable Anthony Albanese MP) นายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
ภายหลังเสร็จสิ้น นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญ ดังนี้ นายกฯขอบคุณข้อความและสารความแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยไทยกับออสเตรเลียมีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดและสร้างสรรค์ในทุกระดับ ซึ่งโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เชิญนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาที่สะดวก
นายกฯออสเตรเลียได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมใช้โอกาสนี้กล่าวแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในโอกาสรับตำแหน่ง รวมถึงแสดงความยินดีต่อการลงนามในถ้อยแถลงระหว่างไทยกับกัมพูชา เชื่อมั่นว่าจะสนับสนุนสันติภาพและความมั่นคง
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายร่วมกันผลักดันความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทย-ออสเตรเลีย และเร่งรัดการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ฉบับใหม่ (ระยะที่ 2 ปี ค.ศ.2026-2029) (Joint Plan of Action to Implement the Thailand-Australia Strategic Partnership : JPoA) ให้แล้วเสร็จในโอกาสแรก รวมทั้งเพิ่มพูนความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี เช่น TAFTA และ RCEP อย่างเต็มที่
ตลอดจนเห็นพ้องกันว่าไทยและออสเตรเลียยังมีศักยภาพที่จะร่วมมือระหว่างกันได้อีกมาก โดยเฉพาะความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักเรียน/นักศึกษา และการท่องเที่ยวระหว่างกันด้วย