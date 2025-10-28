‘เลขาติ่ง’ รับไม่ได้ สจ.ปชน. ทำร้ายอดีตแฟนสาว ส่งส.ส.แจม เป็นทนายช่วยเหลือเหยื่อ

‘เลขาติ่ง’ รับไม่ได้ สจ.พรรคประชาชนทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาว ลั่นนำเรื่องให้นายทะเบียนพรรคพิจารณา-ส่งทนายช่วยเหลือเหยื่อ
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม จากกรณีปรากฏข่าวสารในสื่อมวลชนทั่วไปว่า นายธวัช ศรีช่วย ส.อบจ.นนทบุรี เขต 4 อ.บางกรวย พรรคประชาชน ทำร้ายอดีตแฟนสาวในบ้านพัก เจ้าตัวปฏิเสธให้สัมภาษณ์ อ้างคำสั่งผู้ใหญ่
อ่านข่าว – คลิปหลุด ส.อบจ.บางกรวย พรรคการเมืองดัง ทำร้ายแฟนสาวในบ้านพัก เจ้าตัวงดแจงอ้างคำสั่งผู้ใหญ่
นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน เปิดเผยว่า ตนในฐานะเลขาธิการพรรค มีความเห็นว่าถ้าหากเรื่องดังกล่าวเป็นจริงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้อย่างยิ่ง ในการนี้ ณัฐวุฒิ บัวประทุม ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกพรรค จะได้พิจารณาความรับผิดทางวินัยและกำหนดความรับผิดของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นสมาชิกพรรค ต่อไป
โดยในระหว่างนี้ ทางพรรคได้มอบหมายให้ น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ส.ส.กทม. และสมาชิกพรรคจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นทนายความ เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางด้านข้อกฎหมายต่อผู้เสียหาย
ส่วนกรณีที่ผู้ก่อเหตุไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนโดยอ้างว่ามี “คำสั่งผู้ใหญ่” ทางเลขาธิการพรรคได้ตรวจสอบครบถ้วนแล้ว มีข้อเท็จจริงว่าไม่มีผู้บริหารและสมาชิกพรรคคนใดได้พูดคุยกับผู้ก่อเหตุและมีคำสั่งในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด