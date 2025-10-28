ส.ส.แจม เผย ปชน.เร่งสอบวินัย สจ.นนทบุรีทำร้ายอดีตแฟนสาว ผู้เสียหายวอนไม่เผยแพร่คลิปต่อ
กรณีปรากฏข่าวสารในสื่อมวลชนทั่วไปว่า นายธวัช ศรีช่วย ส.อบจ.นนทบุรี เขต 4 อ.บางกรวย พรรคประชาชน ทำร้ายอดีตแฟนสาวในบ้านพัก เจ้าตัวปฏิเสธให้สัมภาษณ์ อ้างคำสั่งผู้ใหญ่
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ – ทนายแจม – Sasinan Thamnithinan โพสต์ข้อความระบุว่า
เคส สจ.นนทบุรี แจมได้พูดคุยกับทางผู้เสียหายแล้วนะคะ ทางผู้เสียหายและญาติขอความร่วมมือไม่เผยแพร่คลิปต่อ เพื่อไม่ repeat และสร้างบาดแผลซ้ำกับผู้เสียหาย รวมถึงไม่ประสงค์ให้ผู้ใดติดต่อโดยตรง เนื่องจากยังไม่พร้อมและไม่ประสงค์ให้เรื่องลุกลามบานปลาย
อย่างไรก็ตาม แม้ผู้เสียหายจะยังมิได้แจ้งความประสงค์ให้ทางพรรคดำเนินการกับ สจ.คนดังกล่าว ทางพรรคประชาชน เรายืนยันมาตลอดว่า เราไม่เห็นด้วยความรุนแรงในทุกกรณี โดยเฉพาะความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ (Gender based violence) ดังนั้น เราจะเร่งดำเนินการสอบสวนในทางวินัยต่อไปค่ะ