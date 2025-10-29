เชียงใหม่ระอุ! ส.ส.ปชน. กางเอกสาร ถาม ทำไมมีบริษัทเดียวได้งานรับเหมา จัดดอกไม้ทุกปี?

เชียงใหม่ระอุ! ส.ส.ปชน. กางเอกสาร ถาม ทำไมมีบริษัทเดียวได้งานรับเหมาจัดดอกไม้ทุกปี?
ดูเหมือน นครเวียงพิงค์ ในฤดูหนาวจะไม่หนาว แต่ทวีความร้อนระอุขึ้นทุกที หลังมีการเปลี่ยนแปลง สีประติมากรรมสวนดอกไม้ บริเวณเกาะกลางเชิงสะพานนวรัฐฝั่งตะวันตก กลางเมืองเชียงใหม่ จากเดิมที่เป็นดอกไม้สีสันสดใสสวยงาม ด้วยการพ่นสีดำทับดอกไม้ทั้งหมด จนกลายเป็นกระแสวิจารณ์อย่างหนักและพากันแชร์ภาพในสื่อสังคมออนไลน์ในวงกว้างนั้น
ล่าสุด นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล ส.ส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน ได้โพสต์เฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตหลังมีประเด็นดังกล่าวว่า เหตุใดบริษัทนี้จึงได้รับจ้างจัดดอกไม้ในงานใหญ่ๆ ของ จ.หลายงาน ความว่า
“ผมไม่เชื่อว่าเชียงใหม่จะมีแค่เจ้าเดียวที่สามารถจัดซุ้มจัดดอกได้ แต่ทำไมเจ้านี้ได้ทั้งงานไม้ดอก งานสงกรานต์ งานยี่เป็ง งานของเทศบาลนครฯ และงานของอบจ.ด้วย ก็รู้อยู่แล้วว่าจัดทุกปี ทำไมไม่เปิดประมูลแบบปกติ” และโพสต์ต่ออีกว่า
“ว่ากันว่า รับงานเขา ต้องทอนให้ 30% ถ้างานจัดดอกไม้ 14 ล้าน 30% คิดเป็น 4.2 ล้าน ..เงิน 4 ล้าน ซื้อรถขยะดีๆ ได้ 1 คัน จะได้ไม่ต้องใส่รถกระบะแล้วเอาผ้าคลุม ซื้อรถตักดินหน้า-หลังให้คนบนดอยได้เคลียร์ดินถล่มได้ ทำระบบประปาหมู่บ้านดีๆก็ได้ อ่อนใจ๋”
ขณะที่ ฝ้าย – นันท์นภัสร์ ปฐมเดชภัทรคุณ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เขต 1 ได้เผยข้อมูลข้อมูลงบประมาณเทศกาลยี่เป็งของเทศบาลนครเชียงใหม่ 3 ปีย้อนหลัง พร้อมวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา ที่ปรากฏในเอกสารเผยแพร่
ด้าน สจ.เอฟวิชช์ – วิชชานนท์ เกษตร สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ อำเภอสันทราย เขต3 พรรคประชาชน ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวเช่นกัน ว่า เชียงใหม่กำลังเบ่งบาน…ทำไมกลิ่นมันคุ้นๆ
เคยได้ยินคำชี้แจงในที่ประชุมสภาอบจ.เชียงใหม่ ว่า…“เราเอาความเสี่ยงไปทิ้งให้บริษัทไหนมาทำไม่ได้ บริษัทที่จะรับงานระดับนี้ต้องมีความน่าเชื่อถือและต้องทำให้ได้ตามเวลาให้ดอกออกมาตามวันเวลาที่จัดงาน จึงไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการ e-bidding ประมูลราคางาน 100 ล้านบาท เพื่อแข่งกับใครมาทำงานนี้”
ฟังแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ว่า… เหตุใดถึงต้อง “วิธีคัดเลือก” ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 วิธีคัดเลือกใช้ได้เฉพาะกรณีที่
• งานมีลักษณะพิเศษ ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
• มีความจำเป็นเร่งด่วน
• มีข้อจำกัดทางเทคนิค หรือการประกวดราคาไม่เป็นผล
แต่ “งานดอกไม้ยี่เป็ง” เป็นงานประจำทุกปี
– จะเร่งด่วนหรือพิเศษตรงไหน?
– วัสดุ เทคนิค หรือรูปแบบ มีอะไรที่ต่างจากทุกปีจริงหรือไม่?
– หรือแท้จริงแล้วเป็นเพียง “งานซ้ำ” ที่เลือกกันเอง?
รวมไปถึงงาน เสน่ห์เมืองดอกไม้งาม งบ 100 ล้าน ของอบจ.ก็ด้วย จัดกันมา 3-4 ปี มีเวลาเตรียมตัวมากมายแต่ ใช้วิธีคัดเลือกเจาะจงดีกว่า เหมือนกันทั้งอบจ.และเทศบาลนคร #เชียงใหม่หวานเจี๊ยบ
ยิ่งน่าสงสัย เมื่อในระบบ e-GP ไม่มีรายละเอียดปริมาณงานหรือรายการจัดซื้อ มีเพียงราคากลาง วันยื่นเอกสาร และชื่อผู้ชนะเท่านั้น
งานนี้ไม่รู้ว่าศิลปินคนเดียวกันหรือเปล่า แต่สัญญาจ้างงานเป็นบริษัทเดียวกันทั้งอบจ.เชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ แต่ต้องยอมว่าดอกไม้เหล็กบ้านเราทนแดดเชียงใหม่ดีจริงไม่หัก ไม่เหี่ยว ไม่ต้องรดน้ำ แต่ งบอาจชุ่มฉ่ำอยู่ในใจใครบางคน