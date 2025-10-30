โฆษก รบ. แจงยิบ นายกฯบิน 6 ทำงาน 7 ชม. เป็นยังไง ซัดพวกถ่ายรูปเสร็จ จบงาน ไม่รู้หรอก

โฆษก รบ. แจงยิบ นายกฯบิน 6 ชม. ทำงาน 7 ชม. เป็นยังไง ซัดพวกถ่ายรูปเสร็จ จบงาน ไม่รู้หรอก
ภายหลังจากที่วานนี้ (30 ตุลาคม) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยภาพ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ขณะอยู่บนเครื่องบินเดินทางไปประชุมเอเปค ที่ประเทศเกาหลีใต้ ยังเรียกประชุมงานอีก โดยระบุข้อความว่า “บินมาเกาหลี 6 ชม. นายกประเทศฉัน นอน (สัญลักษณ์ กากบาท) เรียกประชุม (สัญลักษณ์ติ๊กถูก) บิน 6 ชั่วโมง ทำงาน 7 ชั่วโมง นายฉัน”
ล่าสุด นายสิริพงศ์ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงประเด็นดังกล่าวอีกว่า “คือมีคนสงสัยว่าบิน 6 ชั่วโมง แต่สั่งงาน 7 ชั่วโมง เป็นยังไง งง ละซิ งง คนที่ไม่ได้เคยลงรายละเอียดงานจะไม่รู้หรอก ก่อนจะบิน เขาก็นั่งสั่งงานกันเป็นชั่วโมงแล้วจ่ะ อย่าคิดว่าคนอื่นจะทำเหมือนตัวเอง ประเภทถ่ายรูปเสร็จจบ แหม่ แซะเก่ง เคลมเก่ง นี่จ่ะ สั่งงานตั้งแต่ยังไม่บิน”