บวรศักดิ์ จ่อหารือนายกฯ คุยปมขยายอายุเกษียณ 65 ปี ยึดฐานเงินเดือนตอน 60 คำนวณบำนาญ

‘บวรศักดิ์’ เตรียมเชิญ ‘ก.พ.’ หารือนายกฯ ปมศึกษาขยายเกษียณอายุ 65 ปี ยกโมเดลใช้เวลา 10 ปี ปรับตัว ยึดฐานเงินเดือนอายุ 60 ปี คิดเงินบำนาญ
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย มีคำสั่งให้ศึกษาแนวคิดขยายเกษียณอายุราชการหลังอายุ 60 ปีว่า จะเชิญเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันการเกษียณอายุราชการหลังอายุ 60 ปี มีหลายหน่วยงาน ทั้งผู้พิพากษา อัยการ ที่อายุ 70 ปี ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ที่อายุ 65 ปี
ส่วนการจะขยายมายังข้าราชการพลเรือนที่มีจำนวนหลายแสนคน ก.พ.ได้ศึกษาร่วมกับกรมบัญชีกลาง โดยมีข้อมูลว่า คนไทยมีอายุเฉลี่ย 70 ปี และอัตราการเกิดน้อยกว่าการเสียชีวิต และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ส่งผลให้บุคคลที่ทำงานภาคการผลิตให้กับประเทศมีน้อย ขณะที่อายุขัยรับเงินบำนาญเฉลี่ย 20 ปี จาก 60 ปี ไปถึง 80 ปี ดังนั้น การขยายเวลาเกษียณอายุราชการจึงผูกพันไปยังเรื่องประชากรศาสตร์ กำลังแรงงาน และงบประมาณ
นายบวรศักดิ์กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เลขาธิการ ก.พ.เข้ามาพบ พร้อมเสนอโมเดลให้ค่อยๆ เกษียณออกไปในช่วง 10 ปีนี้ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทันที เพื่อให้ข้าราชการสามารถปรับตัวได้ และเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบทางสังคม กระทบต่อข้าราชการที่จะเลื่อนตำแหน่ง ส่วนด้านงบประมาณ กรมบัญชีกลางให้ความเห็นว่าจะยึดฐานเงินเดือนสุดท้ายในอายุ 60 ปี เพื่อไปคำนวณฐานเงินบำนาญ เพราะหากใช้ฐานเงินเดือนที่อายุ 65 ปี ระบบไม่สามารถแบกรับภาระไหว นอกจากนี้ ยังต้องนึกถึงความเป็นธรรมกับผู้ที่อยู่ในระบบและคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ระบบราชการ