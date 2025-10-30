ประเสริฐ คอนเฟิร์ม โผแคนดิเดตหัวหน้าเพื่อไทย เป็นไปตามข่าว ย้ำคุยสุทินแล้ว ไม่ย้ายพรรค

ประเสริฐ ยันแคนดิเดตหัวหน้าพรรคคนใหม่ ไร้คนนามสกุลชินวัตร ย้ำ ‘สุทิน’ ยังอยู่เพื่อไทย
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงการเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) คนใหม่ ในการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีพรรคเพื่อไทยในวันที่ 31 ตุลาคมว่า พรุ่งนี้จะมีการประชุมพรรค มีวาระการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ด้วย ส่วนใครจะเป็นแคนดิเดตนั้นก็เป็นไปตามข่าว และคงต้องรอที่ประชุมพรรคในวันพรุ่งนี้ถึงจะรู้ แต่เท่าที่ดูนั้นไม่น่าจะมีคนนามสกุลชินวัตร
นายประเสริฐกล่าวว่า ส่วนทิศทางของพรรคจะไปในทิศทางไหนนั้น คงจะต้องดูจากหัวหน้าและคณะบริหารพรรคชุดใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม พรรคเพื่อไทยมีการเตรียมนโยบายสำหรับการหาเสียงในการเลือกตั้งในรอบหน้าเอาไว้แล้ว และพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งต่อไป และที่คิดกันไว้ว่าจะได้ ส.ส.ประมาณ 200 คน ส่วนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จะส่งครบทั้ง 16 เขตเลือกตั้ง
นายประเสริฐกล่าวต่อว่า ส่วนคำถามที่ว่าในเขตเมืองทั้ง 3 เขตจะส่งแข่งกับพรรคชาติพัฒนาหรือไม่นั้น มองว่าพอถึงการเลือกตั้งทุกพรรคการเมืองก็ต้องมาแข่งกันด้วยเรื่องนโยบาย และไม่มีการส่งผู้สมัครหลอกๆ แน่นอน
เมื่อถามถึงความรู้สึกหวั่นไหวกับการที่พรรคการเมืองอื่นมาทาบทามให้ย้ายพรรคนั้น นายประเสริฐกล่าวว่า ตอบเลยว่าไม่หวั่นไหว ถึงแม้จะมีพรรคการเมืองมาเชิญ ส.ส.ภายในพรรคให้ย้ายไปร่วมงานในพรรคใหม่ เชื่อว่า ส.ส.ในพรรคยังมีความหนักแน่นและมั่นคงในพรรคอยู่ ก่อนหน้านี้แม้จะมี ส.ส.บางคนออกไปบ้างแต่ก็เข้าใจได้ว่าน่าจะมีแค่นั้น เพราะเชื่อว่าถึงจุดหนึ่งก็คงต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องธรรมดา ทั้งเปลี่ยนหัวหน้าพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค เชื่อการปรับเปลี่ยนจะทำให้ดีขึ้น
ส่วนกรณีนายสุทิน คลังแสง ที่มีกระแสเรื่องการย้ายพรรค นายประเสริฐกล่าวว่า ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะได้รับการยืนยันจากนายสุทินแล้วว่าไม่มีเรื่องย้ายพรรคเกิดขึ้น และยังคงอยู่พรรคเพื่อไทยตามเดิม