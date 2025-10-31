โรม ยกเคสสิงคโปร์ ยึดทรัพย์ 3.7 พันล้านโยงเฉินจื้อ เทียบรบ.ไทยล้มเหลว ปล่อยทุนดำลอยหน้า

โรม ยกเคสสิงคโปร์ ยึดทรัพย์ 3.7 พันล้านโยงเฉินจื้อ เทียบรบ.ไทยล้มเหลว ทุนดำลอยหน้า
จากกรณี ตำรวจสิงคโปร์ ยึดทรัพย์กว่า 3,700 ล้านบาท รวมอสังหาริมทรัพย์ 6 แห่ง ในการสืบสวนคดีปลอมแปลงและฟอกเงิน โยงบริษัทปริ้นซ์ โฮลดิ่ง กรุ๊ป และ เฉินจื้อ ผู้ก่อตั้งนั้น
ล่าสุด นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวว่า “ขณะที่ประเทศไทยยังไม่ขยับเลย เรื่องการปราบสแกมเมอร์เป็นอีกหนึ่งความล้มเหลวของรัฐบาลนี้อย่างชัดเจน ทุนเทา ทุนดำที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองไทย ได้รับการปกป้อง เดินลอยหน้าลอยตาทำราวกับว่า ก็เป็นเรื่องปรกตินิ ผมคิดว่าท่านนายกต้องมีความรับผิดชอบกว่านี้ อย่าปล่อยให้ทุนเทาที่คิดจะยึดประเทศชน”