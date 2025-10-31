ผบช.ตชด. รับเอกสารจริง! ไม่ขัดน้ำใจ ‘กัน จอมพลัง’ สนับสนุนเสื้อเกราะ ยันยุทโธปกรณ์ไม่ขาดแคลน เผยเพิ่งมีเหตุปะทะในรอบ 40 ปี แจงปมชื่อหน่วยงานไม่ตรง
ภายหลัง กัน จอมพลัง โชว์เอกสารขอรับการสนับสนุนแผ่นเกราะแข็งป้องกันกระสุนจากมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ โดยเอกสารดังกล่าว ลงลายเซ็น พ.ต.อ.กวีพงษ์ ชลการ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี
ล่าสุด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ชี้แจงว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารจริง ที่ทางมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้สนับสนุนเสื้อเกราะมา ซึ่งการสนับสนุนเป็นน้ำใจที่ประชาชนมอบให้เป็นขวัญและกำลังใจของตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเราไม่ได้ขัดอะไร
พล.ต.ท.รุ่งโรจน์กล่าวต่อว่า ยืนยันว่ายุทโธปกรณ์ของเราไม่ได้ขาดแคลนหรือไม่มี ซึ่งทางกองบัญชาการมีการจัดสรรให้อยู่ตลอด อยู่ที่ความจำเป็นของแต่ละท้องที่ และเหตุการณ์การปะทะเพิ่งจะมีในรอบ 40 ปี ทำให้กำลังพลต้องมีการปรับเปลี่ยน และอาจจะไม่พอดีในแต่ละคน เช่น เสื้อเกราะ ที่ผ่านมาไม่ใช่แค่มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เท่านั้นที่มอบสิ่งของให้ แต่ยังมีหน่วยงานอื่นที่สนับสนุนสิ่งของต่างๆ ทั้งอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล
พล.ต.ท.รุ่งโรจน์กล่าวอีกว่า ทางเรามีการทำบันทึกเก็บเป็นหลักฐานไว้อย่างชัดเจนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นใบอนุโมทนา หรือเอกสาร ส่วนที่มีเอกสารออกไปในวันที่ 19 ส.ค. นั้น เป็นการทำงานทางธุรการ เพราะทางมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เป็นคนขอหนังสือยืนยัน ทางเราจึงทำกลับไป แม้ว่าจะมีการส่งมอบเสื้อเกราะแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านั้น
ส่วนประเด็นที่ในเอกสารมีการพิมพ์ว่า “ที่ทำการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22” แทนที่จะเป็น “กองกำกับการ” พล.ต.ท.รุ่งโรจน์กล่าวว่า เป็นการตั้งเป็นที่ทำการในช่วงที่มีเหตุการณ์ ซึ่งที่ทำการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 เป็นการบริหารเหตุการณ์ คล้ายวอร์รูม หรือ ศปก. และการตั้งที่ทำการ จะมีความปลอดภัยมากกว่าการเข้าไปในพื้นที่ หากมีการประชุม หรือการประสานงานต่างๆ
ที่มา : เรื่องเล่าเช้านี้