ราเมศ ฟาด เต้น ใช้วาทกรรมทำลาย มาร์ค ย้อนถาม ปราศรัยให้เผาบ้านเผาเมือง ชดใช้ค่าเสียหายหรือยัง

ราเมศ ป้อง มาร์ค ฟาดเดือด เต้น อย่าใช้งวาทกรรมทำลายกันทางการเมือง เป็นแนวคิดที่ล้าหลัง ยันคดีชุมนุม 53 ศาลตัดสินแล้ว อภิสิทธิ์ ไม่ผิด ถามกลับณัฐวุฒิ ที่ปราศัยให้เผาบ้านเผาเมือง ชดใช้ค่าเสียหายหรือยัง
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นายราเมศ รัตนะเชวง รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงเหตุการณ์ในปี 2553 โดยพาดพิง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่า 1.ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2553 คดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม ที่เกี่ยวข้องกับนายอภิสิทธิ์ ได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนและถึงที่สุดแล้ว มีการพิสูจน์จนสิ้นกระแสความ
2.นายอภิสิทธิ์ไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา มีคำพิพากษาศาลฎีกา มีคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) มีผลการพิจารณาของรายงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. ทุกองค์กรมีเหตุผลในการรองรับชัดเจน
3.กระบวนการยุติธรรม ศาลชี้ชัดว่าการชุมนุมเป็นการชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มีอาวุธ มีกลุ่มชายชุดดำเข้ามาก่อความไม่สงบ มีการยุยงจากแกนนำให้มีการเผาบ้านเผาเมือง จนศาลฏีกามีคำตัดสินให้แกนนำมีความผิดต้องชดใช้ค่าเสียหาย
4.มีเจ้าหน้าที่กลั่นแกล้งตั้งข้อหานายอภิสิทธิ์ ฐานฆ่าผู้อื่น เจ้าหน้าที่คนนั้นชื่อนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ภูมิลำเนาปัจจุบันคือเรือนจำ
5.มีคนใส่ร้ายนายอภิสิทธิ์ ในทำนองเป็นฆาตกรสั่งฆ่าประชาชนระหว่างการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดง คดีนี้ศาลฎีกาตัดสินแล้ว คนใส่ร้ายถูกจำคุกโดยไม่รอลงอาญา จำเลยที่ใส่ร้ายคือนายจตุพร พรหมพันธุ์ อดีตแกนนำ นปช.คดีผ่านมาหลายปีแล้ว และ 6.แกนนำที่ปราศรัยบนเวที ยุยงให้ผู้ชุมนุมเผาอาคารบ้านเรือนในกรุงเทพฯ ศาลฎีกาได้ตัดสินให้แกนนำมีความผิดในทางแพ่งต้องชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งนายณัฐวุฒิคือหนึ่งในจำเลย อยากถามว่าไปชดใช้ค่าเสียหายหรือยัง
“นายณัฐวุฒิ ทราบข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ดี จะให้องค์กรไหนตรวจสอบอีก ในเมื่อกระบวนการยุติธรรมได้ตรวจสอบแล้ว และยุติแล้วว่านายอภิสิทธิ์ไม่มีความผิด ไม่ได้มีคำสั่งให้ฆ่าประชาชน จึงไม่อยากให้ใช้วาทกรรมเพื่อทำลายกันในทางการเมือง สิ่งที่สำคัญทุกคนต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรม การนำข้อมูลไปบิดเบือนเพียงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับฝ่ายตนมันเป็นแนวคิดที่ล้าหลังไป” นายราเมศ กล่าว
อ่านข่าว : เต้น-ณัฐวุฒิ ขอบคุณนิสิตจุฬาฯ ประท้วง อภิสิทธิ์ เรียกร้องความยุติธรรมให้คนเสื้อแดง