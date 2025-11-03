สมชาย-เยาวภา เข้าเยี่ยมทักษิณ เผยสุขภาพดีขึ้น ถามถึงลูกหลาน เรือนจำคลองเปรมยังมีน้ำท่วมขัง

สมชาย-เยาวภา เข้าเยี่ยม ‘ทักษิณ’ เผยสุขภาพดีขึ้น น้ำท่วมขังหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม หลังฝนถล่ม
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน ที่เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ถือเป็นครั้งที่ 13 สำหรับการเยี่ยมญาตินายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกคุมขังตามคำสั่งบังคับโทษ นับแต่วันที่ 9 ก.ย. โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา มี น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยมนายทักษิณ พร้อมกับนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ ชินวัตร โดยไม่มี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออิ๊งค์ เข้าเยี่ยมญาติด้วยแต่อย่างใด
โดยในช่วงเช้าของวันนี้ ที่บริเวณวงเวียนและด้านหน้าทางเข้าของเรือนจำกลางคลองเปรมยังคงมีน้ำท่วมขังหลังจากช่วงคืนวานนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ทั้งนี้ มีรายงานว่าครอบครัวของนายทักษิณได้ขอยกเลิกในการเข้าเยี่ยมในวันนี้
ขณะที่นายวิญญัติเดินทางมาพร้อมนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นน้องเขยของนายทักษิณ และนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาวนายทักษิณ โดยเดินทางมาด้วยรถตู้ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Mercedes-Benz สีขาว ทะเบียน กอ 222 กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อลงจากรถตู้ทั้งคู่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำเนื่องด้วยอยู่ในช่วงถวายความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใด
เวลา 10.50 น. นายสมชายและนางเยาวภาออกมาจาการเข้าเยี่ยมนายทักษิณ พร้อมกับทนายความ โดยนายสมชายกล่าวว่า วันนี้ได้ถามสารทุกข์สุกดิบกัน ก็เป็นห่วงว่าท่านจะเป็นอยู่อย่างไรบ้าง ท่านไม่ได้ฝากอะไรออกมา เพียงแค่บอกว่าต้องดูแลสุขภาพกัน มีการถามถึงลูกและหลานว่าอยู่กันอย่างไรบ้าง ก็บอกว่าทุกคนเป็นห่วงท่าน ส่วนอาการป่วยของท่านก็รักษากันไป แต่ก็ถือเป็นเรื่องดีที่ท่านไม่ได้มีปัญหาสุขภาพมากมาย
ด้านนายวิญญัติกล่าวว่า บริเวณราชทัณฑ์มีน้ำท่วมขัง แต่โรงนอนจะไม่ท่วม แต่มีหลายพื้นที่ท่วม ทางเรือนจำรีบระบายน้ำออกท่วมตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว ท่านทักษิณสุขภาพก็ดีขึ้น ท่านพยายามจะดูแลตัวเอง โดยควบคุมอาหารและออกกำลังกายบ้าง และครอบครัวจะมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสบดีที่ 6 พ.ย.
ทั้งนี้ มีรายงานจากเพจเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯว่าขอประกาศงดเยี่ยมญาติเป็นเวลา 1 วัน เนื่องจากพื้นที่ให้บริการมีน้ำท่วมขัง จึงต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน แต่สำหรับเรือนจำกลางคลองเปรมนั้น ยังคงเปิดให้มีการเยี่ยมญาติ ซื้อสินค้าและฝากเงินตามปกติ