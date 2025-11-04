นายกฯ เมินตอบ ‘ยุบสภา’ ตอกกลับ โฆษก พท. ติงแก้สแกมเมอร์ช้า บอก ‘ใครพูด ไม่รู้จัก’

นายกฯ บอกห้ามไม่ได้ฝ่ายค้านยื่นญัตติซักฟอก ลั่น ไม่มีอะไรต้องยืนยัน หลังถูกถามปมยุบสภาไทม์ไลน์เดิมหรือไม่ ตอกกลับหลัง โฆษก พท. วิจารณ์ แก้ปัญหาสแกมเมอร์ล่าช้า ถาม ‘ใครพูด ไม่รู้จัก’
เมื่อเวลา 12.57 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ หลังจากรัฐบาลทำงานมา 1 เดือน เหมาะสมหรือไม่ ว่า เราจะไปห้ามเขาได้อย่างไร
เมื่อถามว่า มีปัญหาต่างๆรุมเร้ามา เข้ามามากมายมีโอกาสจะยุบสภาก่อนวันที่ 31 ม.ค.หรือไม่ นายกฯ ถามกลับว่า ปัญหาอะไร
เมื่อถามต่อว่า เรื่องการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ และเรื่องต่างๆ นายกฯ จึงระบุว่า เป็นเรื่องที่ต้องทำงานทุกวันอยู่แล้ว
เมื่อถามย้ำว่า ยังยืนยันไท์ไลน์ยุบสภาเหมือนเดิมหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่มีอะไรต้องยืนยัน
เมื่อถามถึงกรณีรถไฟฟ้าสีเขียวที่มีการปรับเพิ่มราคาค่าโดยสาร นายอนุทิน ระบุว่า ในส่วนของข้อมูลต้องไปสอบถามนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม
ส่วนกรณีที่พรรคเพื่อไทยตำหนิการปราบปรามสแกมเมอร์ของรัฐบาลยังล่าช้า นายกฯ ถามกลับว่า ใครพูด
ผู้สื่อข่าวจึงบอกว่า โฆษกพรรคเพื่อไทย นายกฯ จึงตอบกลับทันทีว่า “เป็นใคร ไม่รู้จัก”
