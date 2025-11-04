กกต.ประกาศรับรอง วิสุดา วิเชียรศิลป์ พรรคภูมิใจไทย เป็น ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4

กกต.ประกาศรับรอง ‘วิสุดา วิเชียรศิลป์’ พรรคภูมิใจไทย เป็น ส.ส.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน สืบเนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2568 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 เป็นวันเลือกตั้ง สำนักงาน กกต.ได้เสนอเรื่องให้ กกต.พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง โดยได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 127 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ 215 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2566 โดยผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.กาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์
ทั้งนี้ สามารถรับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. (ส.ส. 6/4) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงาน กกต. กรณีที่ไม่สามารถมารับหนังสือรับรองได้ด้วยตัวเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาในวันดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม