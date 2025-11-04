วัน งัดแชต หน.โยธา หนองแขม ยืนยัน ของบสร้างสะพานคลองสาม ผลงานส.ส.วัน 100%
จากกรณี นายวัน อยู่บำรุง อดีต ส.ส.กทม. โพสต์คลิป พาดูสะพานไม้ ข้ามคลองภาษีเจริญ พร้อมระบุข้อความว่า “เคยขอตอนส.ส.ให้สร้างเป็นสะพานปูน แต่เมื่องบประมาณไม่มา ก็มาซ่อมให้ จนต้องขอไปอีกเป็นรอบที่ 2 ก็ยังไม่มา กลายเป็นงบซ่อมแซมอีก ล่าสุดงบประมาณมาแล้ว จากการผลักดันของนายนวรัตน์ อยู่บำรุง สก.เขตหนองแขม คุณอาของตน ซึ่งดีใจกับชาวหนองแขมด้วย จะได้สัญจรไปมาและสะดวกสบายมากขึ้น”
ก่อนที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.พรรคประชาชน มาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าว ระบุว่า “โหพี่ สุดยอด หารือครั้งเดียวแล้วไม่สนใจอีกเลย แต่พองบจะมาลงปุ๊บรีบมาเคลมทันที”
จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์จำนวนมากนั้น
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัน อยู่บำรุง อดีต ส.ส.กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจ “วัน อยู่บำรุง” ระบุว่า
แหล่ว แหล่ว แหล่ว😁
หัวหน้าฝ่ายโยธาหนองแขม แจ้งมาครับท่าน ส.ส. ข้อความจากท่าน ส.ก. นวรัตน์ อยู่บำรุง
ก่อนที่ ส.ก. นวรัตน์ อยู่บำรุง จะมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นระบุว่า “ถูกต้องครับท่าน วัน ตามที่หัวหน้าฝ่ายโยธาเขตหนองแขมแจ้งมา ส.ส.น้ำแข็ง ยังไม่ได้เป็น ส.ส.เลยครับ
แบบนี้ชัดเจนนะครับ.พี่น้องประชาชนชาวหนองแขม.ครับ.”