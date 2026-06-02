เคาะแล้ว 4-21 มิ.ย.นี้ ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้ง คนเดิม-รายใหม่ เช็กช่องทางลงทะเบียน

เปิดปฏิทิน ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯ รอบใหม่ เริ่ม 4-21 มิ.ย.นี้
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบการดำเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน ทั้งในกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายเดิม และกลุ่มที่ยังไม่มีบัตร ซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่น โดยกลุ่มนี้กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จะเข้าไปช่วยสำรวจในการลงทะเบียนยืนยัน
สำหรับกลุ่มที่มีบัตรฯรายเดิม สามารถลงทะเบียนได้ 5 ช่องทาง คือ แอพพ์เป๋าตัง, แอพพ์ทางรัฐ, เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย และหน่วยลงทะเบียน 5 ธนาคาร คือธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลาม
โดยปฏิทินโครงการ จะเปิดลงทะเบียนในวันที่ 4-21 มิ.ย.นี้ ประกาศผลในวันที่ 17 ก.ค.2569 และให้ยืนยันตัวตน ในวันที่ 17 ก.ค.69-12 ม.ค. 2570 เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 1 ส.ค.2569