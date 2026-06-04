วันนี้วันแรก! เช็กช่องทางลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงื่อนไข-คุณสมบัติ มีอะไรบ้าง

วันนี้วันแรก! ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กช่องทางลงทะเบียน-เงื่อนไข-คุณสมบัติ เปิดให้ลงถึง 21 มิ.ย.นี้
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (4 มิ.ย.69) เป็นวันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ทั้งในกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายเดิม และกลุ่มที่ยังไม่มีบัตร ซึ่งเป็นกลุ่มตกหล่น ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4-21 มิ.ย.69 ประกาศผลในวันที่ 17 ก.ค.2569 และให้ยืนยันตัวตน ในวันที่ 17 ก.ค.69-12 ม.ค. 2570 เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 1 ส.ค.2569
สำหรับกลุ่มที่มีบัตรฯรายเดิม สามารถลงทะเบียนได้ 5 ช่องทาง ดังนี้
- แอพพ์เป๋าตัง ระบบ Android และ ระบบ IOS
- แอพพ์ทางรัฐ ระบบ Android และ ระบบ IOS
- เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย
- หน่วยลงทะเบียน 5 ธนาคาร คือธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลาม
คุณสมบัติเกณฑ์ใหม่
1) มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2) ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้
- ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
- ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ นักเรียน นักศึกษา
- ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
- พนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี
- ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด หรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐ
- ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท หรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
- ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้
- ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไป
- ผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร
3) มีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
4) ไม่มีบัตรเครดิต
5) ไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาท
6) ไม่มีเงินฝาก สลาก รวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปี
7) ไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
- ห้องชุดรวมกันทุกแห่ง ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
- บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว รวมกันทุกแห่ง ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
- กรณีเป็นเกษตรกร ที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน 10 ไร่
- กรณีไม่ได้เป็นเกษตรกร มีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน 1 ไร่
8) ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่น ยกเว้น รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 300 ซีซี รถยนต์สามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง หรือรถใช้งานเกษตรกรรม ประเภทละไม่เกิน 1 คัน