ชื่นมื่น อนุทิน รุดอุทัยธานี ร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ 65 ปี ชาดา ไทยเศรษฐ์
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านดอนหมื่นแสน อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี ได้เปิดบ้านต้อนรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 65 ปี
โดยปีนี้ ได้มีการจัดข้าวสารน้ำหนัก 5 กิโลกรัม มาแจกให้กับชาวบ้านด้วย รวมกว่า 1,800 กระสอบ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีบรรดานักการเมือง ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจากทั้งในจังหวัดอุทัยธานีและต่างจังหวัด เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง โดยมีบุตรสาวอย่าง น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม น.ส.ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี และหลานชายอย่าง นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมครอบครัวไทยเศรษฐ์ ร่วมให้การต้อนรับและจัดงานอวยพรวันเกิดอย่างพร้อมหน้าและอบอุ่น
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายที่ผานมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เดินทางไปร่วมอวยพร นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 65 ปี บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ที่บ้านดอนหมื่นแสน อ.เมือง จ.อุทัยธานี