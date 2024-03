แท็งก์ความคิด : บูธ J47 ศูนย์ประชุมสิริกิติ์

ผู้เขียน นฤตย์ เสกธีระ

บูธ J47 ศูนย์ประชุมสิริกิติ์

และแล้วงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติก็มาถึง

วันที่ 28 มีนาคม ถึง 8 เมษายน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ก่อนหน้านี้ทยอยนำเสนอหนังสือที่น่าสนใจจากสำนักพิมพ์มติชน ซึ่งตั้งบูธ J47 ภายในงาน

แต่ดูเหมือนว่าทยอยนำเสนอคงจะไม่ทัน เนื่องจากหนังสือใหม่ๆ และน่าสนใจมีอีกมาก

ลองแวะไปชมแผงหนังสือบูธสำนักพิมพ์มติชนตามข้อมูลที่มีอยู่

บางเล่มอาจซ้ำบ้าง แต่บางเล่มยังไม่เคยเอ่ยถึง

เริ่มจาก หนังสือชื่อ “The Lost Forest: ประวัติศาสตร์(การทำลาย)สิ่งแวดล้อมไทยและสงครามแย่งชิงทรัพยากร” เขียนโดย วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

หนังสือชื่อ “Siamese Cat สยามวิฬาร์ & ประวัติศาสตร์ไทยฉบับแมวเหมียว” มี กำพล จำปาพันธ์ เป็นผู้เขียน

และหนังสือชื่อ “Twists and Turns คิดเปลี่ยนในโลกหักมุม” กลั่นจากประสบการณ์ชีวิต โดย สันติธาร เสถียรไทย

ทั้ง 3 เล่มนี้เคยชวนอ่านไปแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีหนังสืออีกมากมายที่อยากกล่าวถึง

อาทิ หนังสือชื่อ อำนาจนำพระนั่งเกล้าฯ: การเมืองวัฒนธรรมของชนชั้นนำต้นรัตนโกสินทร์ มี ปวีณา หมู่อุบล เป็นผู้เขียน เป็นหนังสือแนวประวัติศาสตร์ สมัยรัชกาลที่ 3

หนังสือชื่อ The Museum of Other People From Colonial Acquisition to Cosmopolitan Exhibition พิพิธภัณฑ์แห่งผู้เป็นอื่น

จากวัตถุที่จัดหาและได้มาในยุคอาณานิคม สู่นิทรรศการที่โอบรับคนทุกวัฒนธรรม

วรรณพร เรียนแจ้ง เป็นผู้แปล นำผู้อ่านย้อนประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสิ่งที่เรียกว่า “พิพิธภัณฑ์แห่งผู้เป็นอื่น”

หนังสือชื่อ Everything is Washable ขจัดปัญหาชีวิต ง่ายนิดเดียว มี Sali Hughes เป็นผู้เขียน มี เพียงขวัญ ลักษณ์แสงวิไล เป็นผู้แปล

มีเนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ ทั้งเรื่องบ้าน อาหารและเครื่องดื่ม แฟชั่น สุขภาพและความงาม ชีวิตและการเงิน

รวมไปถึง มิตรภาพ ความรัก และครอบครัว

หนังสือนี้อยู่ในหมวดไลฟ์สไตล์ บ่งบอกวิธีจัดระเบียบชีวิตผู้หญิง เหมาะสมที่ทุกวัยจะได้อ่าน

ต่อมาคือ หนังสือชื่อ Sex Appear เพศสะพรั่ง ผู้เขียน คือ ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

เป็นหนังสือที่มีมุมมองในเรื่องเพศ แม้ว่าสังคมไทยคนมักมอง “เรื่องเพศ” ต้องเป็น “เรื่องอย่างว่า” เท่านั้น

แต่ในความเป็นจริง เรื่องเพศเป็นสิ่งซึ่งอยู่ในชีวิตทุกคน

มีทั้งตัวตน ความสัมพันธ์ และการเมือง

หนังสือชื่อ จิ้มก้องและกำไร: การค้าไทย-จีน 2195-2396/1652-1853 เขียนโดย สารสิน วีระผล

เป็นเรื่องราวของการค้าไทย-จีน ซึ่งเป็นตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคจารีตที่มีความสำคัญอย่างมากในประวัติศาสตร์ไทย

ความเข้าใจเรื่องการค้าทางทะเลยุคจารีตในประวัติศาสตร์ไทยมักเน้นไปที่การค้ากับตะวันตกเป็นหลัก เพราะเชื่อว่าอำนาจทางการเดินเรือและทางทหารทำให้ตะวันตกมีอิทธิพลมาก

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ตะวันตกเป็นเพียง 1 ในคู่ค้าของดินแดนต่างๆ เท่านั้น

ทั้งนี้ จีนต่างหากที่ตะวันตกมองเป็นมหาอำนาจในเวลานั้น

การค้าไทย-จีน จึงไม่อาจละเลยได้ เพราะสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในภูมิภาคและไทย

อีกเล่มส่งท้าย หนังสือชื่อ พุทธศาสนาชนชั้นกลางไทย (ชื่อตุ๊กตา)

ผู้เขียน ชื่อคุ้นๆ ว่า อาสา คำภา บรรณาธิการ ได้แก่ สายชล สัตยานุรักษ์

เป็นหนังสือที่บอกเล่าถึงพุทธศาสนาชนชั้นกลางไทย

หนังสือเล่มนี้ปรับปรุงมาจากงานวิจัยเรื่อง พุทธศาสนาชนชั้นกลางไทย ทศวรรษ 2500-2550 ว่าด้วยประวัติศาสตร์ ปรากฏการณ์สังคม จริต และอารมณ์ความรู้สึก

นับตั้งแต่อดีตกรอบคิดเรื่อง กฎแห่งกรรม เป็นสิ่งที่แฝงฝังอยู่ในโครงสร้างทางวัฒนธรรม ทำให้ผู้คนเชื่อเรื่องการสั่งสมบุญ เริ่มทำความดีตั้งแต่ชาตินี้เพื่อให้อยู่สบายในชาติหน้า และมีนิพพานเป็นยอดปรารถนา

ขณะเดียวกันพระพุทธศาสนาในห้วงเวลานั้นยังแยกไม่ขาดจากศาสนาผีและฮินดู

กระทั่งกระแสโลกสมัยใหม่เข้ามา ทำให้เกิดคำถามต่อศาสนาผีที่มีอยู่ในพุทธศาสนา นำมาสู่การปฏิรูปพุทธศาสนา

มี ธรรมยุติกนิกาย ซึ่งเน้นศึกษาพระธรรมจากพระไตรปิฎก

มีการกำหนดศีล 5 เป็นข้อควรปฏิบัติ และกลายเป็นกรอบจริยธรรมของชาวพุทธในไทย

อาสา คำภา อธิบายถึงพุทธศาสนาแบบปัญญาชน แบบชาวบ้าน การโหยหาเนื้อนาบุญหรือพระอรหันต์ การใช้เรื่องเล่าพุทธศาสนากับประวัติศาสตร์ไทยฉบับทางการ

พร้อมกันนั้น ยังเจาะเข้าไปช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475

ศึกษาการกำเนิดพื้นที่แห่งสามัญชนทางพุทธศาสนา

ปรากฏตัวบุคคล คณะบุคคล องค์กรพุทธศาสนาเป็นผู้นำความคิด อาทิ สวนโมกข์ สันติอโศก ธรรมกาย

ยังมีเรื่องราวอื่นๆ อีกภายในเล่ม ใครสนใจ แวะเวียนไปเลือกสรรหนังสือเล่มกัน

ความจริงแล้ว สำนักพิมพ์มติชนมีหนังสือใหม่ๆ อีกหลายเล่ม จนแนะนำไม่ทัน

เอาเป็นว่าชวนไปดูในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ บูธสำนักพิมพ์มติชน J47 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กันเลยดีกว่า

ดูแล้วเลือก พอใจเล่มไหนก็ช้อปเล่มนั้น

อ่านเล่นๆ ก็ดี อ่านจริงจังก็ได้ แค่ขอให้อ่านหนังสือกัน

นฤตย์ เสกธีระ