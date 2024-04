เกษมสันต์ สัตยารักษ์ เบื้องหลังความสำเร็จ Copper Beyond Buffet

Copper Beyond Buffet ร้านอาหารบุฟเฟต์นานาชาติชื่อดังของเมืองไทย ในปีนี้เปิดมาครบ 8 ปี และเป็นปีที่ได้มีการเปิดสาขา 2 ขึ้นที่ทำเลทองกลางเมือง ณ ศูนย์การค้าเกษรอัมรินทร์ หลังจาก Copper Beyond Buffet สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ให้เซอร์ไพรส์และร้องว้าวๆ กันหลายต่อหลายครั้ง

เริ่มตั้งแต่ทำเลที่ตั้ง ณ คอมมูนิตี้มอลล์ The Sense ปิ่นเกล้า เรียกได้ว่าคึกคักขึ้นมาเพราะมี Copper Beyond Buffet แม้จะอยู่ชานเมืองก็ไม่ใช่ปัญหาของนักแสวงกิน 8 ปีที่ผ่านมา Copper Beyond Buffet ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ความแตกต่างที่สรรค์สร้างขึ้นมาในวันนั้นกลายเป็นยอดขายยอดจองที่เพิ่มขึ้นจากหลักพันเป็นหลักหมื่นคน/เดือน

ความแตกต่างที่ไม่ธรรมดาของ Copper Beyond Buffet ย่อมเกิดจากความคิดที่ไม่ธรรมดาแต่ก็เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่ง “เกษมสันต์ สัตยารักษ์” ผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้บุกเบิกร้าน Copper Beyond Buffet ผู้ที่ได้รับโจทย์มาจาก คุณสมศักดิ์ (สมศักดิ์ พินิจศักดิ์กุล) ที่เป็นเจ้าของคอมมูนิตี้มอลล์ The Sense ปิ่นเกล้า มีความคิดอยากจะทำบุฟเฟต์นานาชาติ

แต่ความเป็นบุฟเฟต์นานาชาติ ภายใต้การบริหารของ “เกษมสันต์ สัตยารักษ์” กลายเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่คุ้นชินของใครหลายๆ คนเริ่มตั้งแต่การไม่รับวอล์กอิน ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น (บางเดือนคิวจองยาวเป็นเดือน) เข้ารับประทานเป็นรอบๆ ใช้วิธีที่เหมือนกับที่เรียกว่า ทำไฟน์ไดนิง หรือ chef’s table ที่เสิร์ฟทีละจาน นำเสนอขายในราคาใกล้เคียงกับบุฟเฟต์ของโรงแรม ราคาเริ่มต้น 1,400++ ไปจนถึง 4,200++ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเลือกเมนูเสริมพิเศษ

นั่นคือที่มาของความยุ่งยากในการเสิร์ฟหลายร้อยจานในเวลาเดียวกัน แต่วันนี้ “เกษมสันต์” ได้ทำให้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การทานบุฟเฟต์แบบมีคุณภาพเป็นอย่างไร ของพรีเมียมแบบเลือกทานได้เป็นอย่างไร ไม่จำเป็นต้องนำมากองใน 1 จานพูน แต่คุณสามารถเลือกทานแต่ละเมนูแบบไม่ขาดรสสัมผัสใดเลย ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสมาครบทุกโสตประสาทการรับรู้ เพิ่มอรรถรสในการกินได้เป็นอย่างดี

นั่นเพราะความพิถีพิถันและความเอาใจใส่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ให้คิดว่าเราทำให้คนในครอบครัวเรากิน” นี่คือสิ่งที่ “เกษมสันต์” ผู้ปฏิวัติวงการบุฟเฟต์บอกเอง และย้ำว่า ความสะอาดต้องมาอันดับ 1 วัตถุดิบต้องคัดสรรมาให้ดีที่สุด ทั้งของนำเข้าและของในประเทศต้องเลือกมาเป็นอย่างดี

ในวันเปิดตัวสาขา 2 คุณเกษมสันต์เล่าถึงการเดินทางของหอยนางรม เพราะแค่เล่าเส้นทางหอยนางรม Copper สตอรี่และขั้นตอนก็ยาวเหยียดแล้ว จำได้คร่าวๆ ว่าต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาดตามธรรมชาติอยู่หลายขั้นตอนกว่าจะเดินทางมาวางแผ่อยู่บนจานเสิร์ฟลูกค้าได้ หอยนางรมตัวนั้นต้องผจญภัยในเส้นทาง Copper Buffet อย่างยากลำบากทีเดียว เพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานของดีของสด ของสะอาดและปลอดภัยแม้จะเป็นอาหารดิบ และยังไม่ต้องพูดถึงการเดินทางของปลา แกะ และเนื้อต่างๆ ต้องเล่ากัน 3 วัน 3 คืน ตั้งแต่การไปเสาะแสวงหาตั้งแต่แหล่งกำเนิดกันเลยทีเดียว

การเสิร์ฟแบบจานต่อจานไม่ง่ายเลยสำหรับร้านอาหารที่มีลูกค้าไหลเวียนต่อรอบเกือบ 400 คน เฉลี่ย 1 คนใช้จานไม่ต่ำกว่า 5 ใบ ดังนั้น การล้างจานภายใน 1 รอบ ต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 ใบ ด้วยแนวคิดของผู้บริหารที่อยากบริหารงานแบบ “ทำให้คนที่บ้านกิน” ดังนั้น สุขอนามัยต้องมาก่อน “เกษมสันต์” นักบริหารร้านอาหารชื่อดังของวงการบุฟเฟต์ไม่รอช้าที่จะลงทุนซื้อเทคโนโลยีเครื่องล้างจานราคากว่า 3.5 ล้านบาท ล้างได้ 4,000 ใบต่อชั่วโมง เพื่อสร้างมาตรฐานในวงการบุฟเฟต์ไม่ใช่เพียงเพื่อความรวดเร็ว แต่เพื่อความสะอาด

เรื่องนี้ต้องพิสูจน์ด้วยตาตัวเอง วันนั้นโชคดีคุณเกษมสันต์ชวนไปชมเครื่องล้างจานในครัว แบบไม่ได้มีการเตรียมการใดๆ มาก่อน จึงได้มีโอกาสเดินเข้าไปในโซนชำระล้างของ Copper บอกเลยว่าสะอาดมาก แตกต่างมาก พื้นกริบมาก ไม่มีเศษซากของเหลือ หรือน้ำกระเด็น กระเซ็น เปรอะเปื้อน แม้พนักงานจะเดินสวนกันไปมาราวกับขบวนพาเหรดในจุดนั้น เมื่อมองไปที่พื้นทางเดิน คือพื้นยังคงสะอาด ไม่มีรอยเท้าหรือสีใดๆ แปดเปื้อนเลย ไม่น่าเชื่อว่านั่นคือห้องล้างจาน มาตรฐานแบบนี้ใช่ว่าทุกที่จะทำได้

จากนั้นแอบโฉบไปดูตู้ไอศกรีมที่ทำให้ไอศกรีมเย็นคงที่ราคาก็เกือบ 1 ล้านบาทแล้ว ไหนจะเตาย่างไม้ราคาล้านบาท นี่ยังไม่รวมเตาอบ Combi Oven 5 ตัว 3 ล้านบาท และโคมไฟที่อุ่นอาหารราคาโคมละ 5 หมื่นบาท

พอได้เห็นความทุ่มเททุ่มทุนของ Copper ที่มีวันนี้ได้ไม่ใช่ใครก็ทำได้ แต่ผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อเกษมสันต์ ได้ทำให้เห็นแล้วว่า “เขาทำได้” เขาทำให้ Copper Beyond Buffet นานาชาติ สัญชาติไทย ได้กลายเป็นจุดปักหมุดปลายทางที่ชาวไทยและชาวต่างชาติต่างต้องการเดินทางมาลิ้มลอง แบบครั้งเดียวไม่พอ มาแล้วต้องมาอีก เพราะในไลน์อาหารกว่า 100 ชนิด จะต้องมี 4-5 เมนูที่ถูกใจและอยากมากินซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นแกะ เนื้อ เป็ด ไก่ กุ้ง หอย ปู ปลา ล้วนผ่านการปรุงที่พิถีพิถันและสวยงาม

การเติบโตของ Copper Beyond Buffet ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็โตอย่างไร้ที่ติ ไม่ว่าจะเป็นรสชาติอาหารและบริการ เพราะไม่มีรอยติใดที่จะคลาดสายตา หรือหลุดโฟกัสของนักบริหารและผู้บุกเบิกร้าน Copper Beyond Buffet “เกษมสันต์ สัตยารักษ์” ไปได้ และแน่นอนว่าคุณจะไม่เคยเห็นผู้ชายคนนี้นั่งเก้าอี้ในร้านอาหารที่เขาดูแลเลยไม่ว่าจะจัดงานเล็กหรืองานใหญ่ เขาทำหน้าที่ยืนต้อนรับลูกค้าและพูดคุยกับลูกค้า ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ชั่วโมงก็ตามยังไม่เคยเห็นว่าเขาจะยอมนั่งคุยกับใครเลย ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตาม

เบื้องต้นพอจะสรุปได้ว่า ความสำเร็จของ Copper Beyond Buffet เกิดจากการคิดคอนเซ็ปต์ที่ดี การวางแผนอย่างเป็นระบบในการวาง Position ของร้านให้แมส การปรับตัวได้รวดเร็วให้ทันโลกโซเชียลยุคใหม่ รู้จักใช้สื่อใหม่ๆ การลงทุนกับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน การมองเห็นโอกาสก่อนคนอื่น และสำคัญที่สุดคือ คิดแล้วต้องทำให้ได้และต้องทำให้ดีกว่า

สุชาฎา ประพันธ์วงศ์