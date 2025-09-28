|ผู้เขียน
|ปิ่นโตเถาเล็ก
Ranee บางนา พิซซ่า พาสต้าเส้นสดโฮมเมด ตำรับมาม่าชาวอิตาเลียน
ย่านนบางนาเป็นอีกทำเลที่น่าจับตามอง มีโครงการ Community Mall รวมทั้งศูนย์การค้าขนาดมหึมาเกิดขึ้นใหม่อีกหลายแห่ง
ข่าวดีคือมีร้านอิตาเลียนมาเปิดสาขาใหม่เป็นแห่งที่ 3 เมื่อ 1 เมษายนนี้เอง นี่คือร้านอิตาเลียนชื่อดังในหมู่นักท่องเที่ยวจาก ตรอกมะยม เยื้องวัดชนะสงคราม ย่านข้าวสาร เปิดมานานกว่า 29 ปีแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ.2539 (ค.ศ.1996) ร้านนี้มีชื่อว่า Ranee บางนา
ชื่อร้าน ตั้งชื่อตามเจ้าของ คุณราณี หรือ คุณระวิวรรณ แวนรูสมาเล็น ในวัยย่าง 60 ปี (เกิดปีเดียวกับผมเลย) เปิดร้านร่วมกับคู่ชีวิต คุณ Roel (รูล) Van Roosmalen สถาปนิกชาวดัตช์ (Dutch) จากเนเธอร์แลนด์ ผู้ได้สูตรและเคล็ดลับการทำอาหารอิตาเลียนโฮมเมดจากคุณแม่ของเพื่อนๆ ชาวอิตาเลียน (ซึ่งคุณรูลเรียกว่ามาม่า) คุณรูลจึงผันตัวเองมาเป็นเชฟอาหารอิตาเลียนตั้งแต่นั้นมา โดยมีคุณราณีปรับรสชาติให้คงความเป็นอิตาเลียนแต่ทำให้เข้มข้นถูกปากคนไทย
ซึ่งมีสาขา 2 อยู่ที่ The Circle ราชพฤกษ์ ด้วย เปิดมานาน 4 ปี เป็นร้าน 2 ชั้น รับลูกค้าได้ถึง 120 คน ในที่สุดจึงมาเปิดสาขาน้องใหม่ที่โครงการ The Glass Market Bangna ริมถนนบางนา-ตราด กม.7.7 ฝั่งขาเข้า
ทางมาร้านราณี บางนา ถ้ามาจากในเมืองฝั่งขาออกจากสี่แยกบางนา ให้ไปกลับรถที่สะพานกลับรถเมกาบางนา (ความจริงอ่านว่าเมก้า แต่คนทั่วไปชอบเรียกเมกะ) มาตามถนนบางนา-ตราดฝั่งขาเข้า โครงการ The Glass Market Bangna อยู่เลยไทวัสดุมาไม่กี่ร้อยเมตร หรือเข้าข้างโครงการจากทาง ซอยโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ก็ได้
ที่นี่เป็นตลาดของกินทันสมัย มีร้านสตรีทฟู้ดและร้านอาหารชื่อดังมากมาย มีที่จอดรถรอบโครงการ และมีลานขนาดใหญ่ด้านหลัง
ซึ่งร้าน Ranee บางนา จะอยู่ ชั้นล่างของโซนคอมมูนิตี้มอลล์ด้านหน้าติดถนนใหญ่ (โซนนี้มี 2 ชั้น ทุกร้านเป็นห้องปรับอากาศทั้งหมด) จุคนได้ถึง 70 คน มีโซนเอาต์ดอร์อีก 15 ที่ ซึ่งด้านในมีเคาน์เตอร์บาร์รับลูกค้าได้อีก 6-7 ท่าน
การตกแต่งร้านสไตล์ร่วมสมัยในโทนสีดำ ซึ่งเป็นสีโปรดของคุณราณี และใช้สีแดงเพิ่มความฉูดฉาด แนวคิดมาจากโบสถ์คริสต์โบราณ ผนังกั้นด้วย บล็อกแก้ว เป็นแนวยาว แบ่งเป็นซุ้มๆ กรุเหล็กดัดสีดำลวดลายเรขาคณิต นี่คือร้านอิตาเลียนที่ดูเนี้ยบ แต่ลูกค้าสามารถแต่งตัวตามสบายตามใจชอบ ผ่อนคลายเพลิดเพลินอิ่มอร่อยไปกับอาหารอิตาเลียน
คุณรูลเรียนรู้สูตรการทำอาหารอิตาเลียนมาจากมาม่าของเพื่อนที่ เมือง Ferrara ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ในแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา (Emilia-Romagna) ใกล้กับเมืองเอก โบโลญญ่า
ดังนั้น เมนูดังร้านราณีก็คือบรรดา พาสต้าเส้นสดโฮมเมด ทำเอง อีกทั้ง พิซซ่า นอกจากนี้ ที่ร้านยังทำขนมปังต่างๆ เองอีกด้วย และพิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบ เช่น ไส้กรอกโฮมเมดสั่งจากคนอิตาเลียน เป็นต้น
นอกจากพิซซ่าและพาสต้าโฮมเมดแล้ว ยังมีทั้งซุป สลัด ของกินเล่นเรียกน้ำย่อยที่เรียกว่า อันติปาสติ (Anti Pasti) และจานหลัก เช่น สเต๊กแกะและปลาอีกด้วย
เริ่มกันด้วยพาสต้าทำเอง สามารถสั่งพาสต้าได้หลากหลาย ทั้ง สปาเกตตี ตาเลียเตลเล่ (tagliatelle) พาสต้าเส้นแบนใหญ่ ซึ่งมี ตาเลียเตลเล่ผักโขม หรือสปินัชเส้นสีเขียว อีกทั้ง ตาเลียเตลเล่หมึกดำ เส้นสีดำ และมี ฟาร์ฟาลเล่ (Farfalle) พาสต้ารูปโบว์ รวมถึงเกี๊ยวอิตาเลียน ราวิโอลี (Ravioli) ไส้ทรัฟเฟิล และ ราวิโอลีผักโขม โดยปลายปีนี้จะนำเข้าเครื่องทำพาสต้าโฮมเมดจากอิตาลี ทำเส้นเพิ่มได้อีกถึง 5 ชนิด
พาสต้าเมนูดังคือ Pasta Razor Clams (490 บาท++) สปาเกตตีผัดหอยหลอด จากดอนหอยหลอด สมุทรสงคราม เส้นโฮมเมดผัดหอยหลอดหรือหอยไม้ไผ่ตัวยาวใหญ่สด กับน้ำมันมะกอก หอมใหญ่ มะเขือเทศเชอรี่ พริกสด น้ำสต๊อกผัก กระเทียม และโรยด้วยพาร์สลีย์สับ ใส่เนยจืด ทำเป็นน้ำขลุกขลิก บีบเลมอนเพิ่มความสดชื่น คุณราณีบอกว่าหอยหลอดวันนั้นจะใหญ่กว่าปกติ ตามปกติที่ร้านจะใช้ไซซ์ปานกลางซึ่งจะกรอบกว่าอีกด้วย
เมนูที่ขายดีที่สุดคือ พาสต้าทรัฟเฟิล (330 บาท++)ซึ่งสามารถ เพิ่มเห็ดทรัฟเฟิลดำขูด (Pasta Truffle extra Black Truffle) (จานละ 550 บาท++) ได้ด้วย ใช้พาสต้าเส้นแบนตาเลียเตลเล่ผัดกับเห็ดสดแชมปิญอง ทรัฟเฟิลเพสต์ ครีม และชีสปาร์เมซาน รสชาติเข้มข้นถูกปากคนไทย
ถ้าชอบเนื้อให้สั่งเมนูพาสต้าพิเศษ ตาเลียเตลเล่เนื้อออสเตรเลีย (Tagliatelle with Australian Beef) (590 บาท++) พาสต้าเส้นแบนผัดซอสเนื้อไวน์แดง กินกับเนื้อออสเตรเลียส่วน oyster blade รสเนื้อเข้มข้น ความสุก medium rare ราดน้ำซอสเนื้อรสเข้ม มีชีสปาร์เมซานด้วย
พิซซ่าร้านราณีก็ขึ้นชื่อ พิซซ่าเตาฟืนไม้ยูคาลิปตัส สูตรแป้งหมัก 48 ชั่วโมง ซึ่งคุณรูลได้ปรับแป้งพิซซ่าจนกรอบทน (ซื้อกลับบ้านให้อุ่นในเตาติ๊งหรือหม้ออบลมร้อน ไม่ควรเข้าไมโครเวฟ) ขอบพิซซ่าเอาไปจิ้มกับ ซอสพริกโฮมเมด ทำจากน้ำมันมะกอก กระเทียม พริกจินดา น้ำส้มสายชูหมักจากองุ่น หมักและปั่น ซึ่งลูกค้าติดใจกันมากจนที่ร้านคิดจะแบ่งใส่ขวดขายกลับบ้านให้
เมนูพิซซ่าอร่อยไม่เหมือนใคร พิซซ่าบรี (Brie) ชีสทรัฟเฟิล (550 บาท++) พิซซ่าแป้งกรอบหน้าชีสมอซซาเรลล่า กับทรัฟเฟิลเพสต์ มีบรีชีสชิ้นยาวๆ โปะด้านบน เป็นซอฟต์ชีสนุ่มๆ กลิ่นไม่แรงถูกใจคนไทย อีกอย่างที่ขายดี พิซซ่า Rustica (440 บาท++) ทาซอสมะเขือเทศโฮมเมดเข้มข้นและชีสมอซซาเรลล่า หน้าแฮม เบคอน และซาลามี
ส่วนของกินเล่นน่าลิ้มลองมีหลายอย่าง เมนูขนมปัง บรูสเก็ตต้าชีส (Bruscchetta 4 Formaggi) (190 บาท++)ขนมปังบาแก็ตแผ่นกลมๆ อบชีสมอซซาเรลล่าเยิ้มๆ หน้ามะเขือเทศสับราดน้ำมันมะกอกกับบัลซามิก และมีขนมปังกระเทียมอบชีส (Garlic Cheese Bread) (150 บาท++)ทำจากขนมปังบาแก็ตเช่นกัน อบกับกระเทียมและชีสมอซซาเรลล่าสดหอมมันมาก
และมี ขนมปังหน้าปาร์มาแฮมและเห็ดทรัฟเฟิลดำ (Parma Ham Toast with Black Truffle) (190 บาท++ต่อชิ้น หรือ 2 ชิ้น 350 บาท++) ปาร์มาแฮมนุ่มหอมจากอิตาลี ส่วนขนมปังทำเองทุกอย่าง ปิ้งกับเนยสีน้ำตาลใสกรอบๆ โรยทรัฟเฟิลสไลซ์บางๆ
ส่วนสลัดที่ห้ามพลาด บูราต้าสลัดและมะเขือเทศย่าง Burrata & Roasted Tomato Salad (490 บาท++)ชีสบูราต้าคือชีสมอซซาเรลล่าผสมครีมหอมมัน เสิร์ฟทั้งก้อน กิคู่กับมะเขือเทศแฟนซีสีเขียว แดง เหลือง infused หรือแช่หมักกับน้ำมันมะกอก ยูสุและน้ำผึ้ง คลุกเคล้าน้ำมันโหระพาอิตาเลียน และโรยด้วยเกลือ พริกไทยดำ ให้สั่งเมนูนี้สดชื่นมากๆ เป็นคนละเมนูกับสลัดบูราต้าเฉยๆ นะจ๊ะ
ถ้าชอบหมึกต้องสั่ง หมึกย่าง (Grilled Calamari) (320 บาท++) หมึกกล้วยย่างทั้งตัวสดเด้งมาก จากประมงพื้นบ้านอ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ราดซอสเนยและผักชีลาว บีบเลมอนให้ความเปรี้ยวหอมสดชื่น
วันนั้นคุณราณีและน้องบอสหลานชาย ทำเมนูใหม่มาให้ อร่อยว้าว แก้มวัวตุ๋น (690 บาท++) ตุ๋นนาน 6 ชั่วโมงจนนุ่มเข้าเนื้อเข้มข้นมาก กินกับมันบดเนียนๆ และมี ฟัวกราส์สลัด (430 บาท++) ราคาดีมาก ตับห่านจี่ในกระทะ ราดราสพ์เบอรี่ซอส กินกับสลัดร็อกเก็ตและผักรวม บลูเบอรี่
สตรอเบอรี่ ราดด้วยบัลซามิกเข้มข้น
ของกินวันนั้นยังมี กุ้งสไปซี่พริกกระเทียมผัดน้ำมันมะกอก (290 บาท++) กับ หอยแมลงภู่ Italian Black Mussels ซอสอาร์ราบเบียอาต้า (Arrabbiata) (390 บาท++) รสจัดๆ
อย่าลืมเก็บท้องไว้สำหรับของหวาน ต้องนี่เลย ทิรามิสุ (Tiramisu) (190 บาท++) คุณรูลบอกว่า มาม่าของเพื่อนชาวอิตาเลียนอีกคนจาก เมือง San Benedetto del Tronto เป็นคนสอน สูตรนี้ออกครีมๆ หน่อย มีเลดี้ฟิงเกอร์จุ่มน้ำกาแฟและเหล้าซัมบูก้า (Sambuca) มาสคาร์โปเนชีสหอมมัน โรยหน้าด้วยผงโกโก้ และเมล็ดกาแฟ
ตามด้วย ปันนาคอตต้าราดซอสสตรอเบอรี่ (Panna Cotta Strawberry) (140 บาท++) สามารถเลือกซอสบลูเบอรี่ ซอสช็อกโกแลต และซอสซัมบูก้าได้ด้วย
Ranee บางนา เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 11 โมงเช้าถึง 4 ทุ่ม โทร 08-8964-4463 วันศุกร์เย็นและวันเสาร์-อาทิตย์ ควรจองโต๊ะนะจ๊ะ
ข้อมูลร้าน
Ranee บางนา
โดย คุณระวิวรรณ (ราณี) แวนรูสมาเล็น และคุณ Roel Van Roosmalen
ที่ตั้ง โครงการ The Glass Market Bangna 645 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด ต.บางแก้ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร 08-8964-4463
เปิดบริการ 11.00-23.00 น. (ครัวปิด 4 ทุ่ม) ทุกวัน
แนะนำ สปาเกตตีผัดหอยหลอด พาสต้าทรัฟเฟิล ตาเลียเตลเล่เนื้อออสเตรเลีย พิซซ่าบรี (Brie) ชีสทรัฟเฟิล พิซซ่า Rustica บรูสเก็ตต้าชีส(และมะเขือเทศ) ขนมปังกระเทียมอบชีส ขนมปังหน้าปาร์มาแฮมและเห็ดทรัฟเฟิลดำ บูราต้าสลัดและมะเขือเทศย่าง หมึกย่าง แก้มวัวตุ๋น ฟัวกราส์สลัด ทิรามิสุ ปันนาคอตต้าซอสสตรอเบอรี่