เที่ยวสุดฟินด้วยการจองตั๋วเครื่องบินไปไต้หวันในราคาพิเศษ

ไต้หวันเป็นประเทศที่เป็นเกาะเล็ก ๆ ซึ่งมี “ไทเป” เป็นเมืองหลวง โดยประเทศไต้หวันนั้นมีความเจริญเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีการผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นและจีนเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ดังนั้นไต้หวันจึงเป็นประเทศที่มีความสวยงามทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นยอดเขาและน้ำพุร้อนมากกว่า 100 แห่ง หาดทรายสีทอง ทรายสีดำ และวัดวาอารามที่มีความสวยงามตระการตา เป็นต้น จากที่เกริ่นมาหลายคนคงเริ่มสนใจอยากจองตั๋วเครื่องบินไปไต้หวันกันแล้ว โดยเราจะแนะนำวิธีการจองตั๋วไปไต้หวัน ราคาถูกรวมถึงวิธีเช็กโปรโมชั่นราคาตั๋วสายการบินไต้หวันเพื่อให้คุณได้ตั๋วในราคาสุดประหยัด มาฝากคุณอีกด้วย

จองตั๋วเครื่องบินไปไต้หวันกับ Traveloka อย่างไรให้ได้ตั๋วในราคาพิเศษ

ในปัจจุบันสถานการณ์โควิดก็เริ่มดีขึ้น หลาย ๆ ประเทศจึงเริ่มเปิดประเทศและเริ่มฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกันแล้ว รวมถึงตอนนี้ก็เป็นช่วงใกล้สิ้นปีซึ่งจะมีเทศกาลคริสต์มาสหรือปีใหม่ด้วย สำหรับใครที่ยังไม่มีแพลนเที่ยว เราแนะนำให้มาเที่ยวที่ไต้หวัน

ทาง Traveloka มีตั๋วเครื่องบินไปไต้หวันในราคาสุดพิเศษ ที่จะบินตรงไต้หวัน ด้วยเครื่องบินสายการบินไต้หวันที่จะทำให้การเดินทางของคุณราบรื่น และมีแต่ความประทับใจไม่รู้ลืม

จองตั๋วเครื่องบินไปไต้หวันแล้วควรเที่ยวช่วงไหนดี?

Spring (เที่ยวช่วงฤดูใบไม้ผลิ)

ช่วงฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม – พฤษภาคม) จะมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 23 องศาเซลเซียส ส่วนในเดือนพฤษภาคมจะมีฝนตกซุก

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำให้มาช่วงฤดูนี้คือ วัดเทียนหยวน เขตตั้นสุ่ย ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งชมดอกซากุระบานที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน โดยในช่วง full bloom จะมีนักท่องเที่ยวทัวร์ไต้หวัน และชาวต่างชาติต่างบินตรงไต้หวันเพื่อมาชมดอกซากุระ

Summer (เที่ยวช่วงฤดูร้อน)

ช่วงฤดูร้อน (พฤษภาคม – กันยายน) จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 27 – 38 องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ฝนตกมากที่สุด มีอากาศที่ร้อน และมีพายุไต้ฝุ่นเกิดขึ้น

โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่เราอยากแนะนำในช่วงฤดูนี้คือ อุทยานแห่งชาติเขิ่นติง ซึ่งจัดว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงอย่างมากในเกาะไต้หวัน โดยที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายให้เข้าไปชม

Autumn (เที่ยวฤดูใบไม้ร่วง)



เวลาที่ไต้หวันที่ถือว่าเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงคือช่วง กันยายน – พฤศจิกายน ซึ่งจะมีอุณหภูมิประมาณ 24 องศาเซลเซียส อากาศในฤดูนี้ยังมีความอบอุ่นและมีแดดจ้า ทางบริเวณตอนเหนืออากาศจะแจ่มใส ฝนตกน้อยลง และมีลมแรง โดยในช่วงนี้เหมาะแก่การจองตั๋วเครื่องบินไปไต้หวันอย่างมาก

สถานที่ท่องเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่เราอยากแนะนำ คือฝูโช่วซาน ฟาร์ม โดยไฮไลท์ของที่นี่คือต้นเมเปิลหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งมีสีสันสดใส ทั้งสีแดง สีเหลือง หากมาเที่ยวที่นี่จะไม่ผิดหวังเพราะจะรู้สึกเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สวยงาม

Winter (เที่ยวฤดูหนาว)

ในช่วงฤดูหนาว (ธันวาคม – กุมภาพันธ์) ของไต้หวันจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศที่อุ่นและค่อนข้างเย็น รวมถึงมีหมอกหนา เพราะมีลมจากลมตะวันออกเฉียงเหนือจากไซบีเรีย โดยทางตอนเหนือมีฝนตกในบางช่วง

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวที่เราอยากแนะนำคือที่ ขาเหอหวนซาน การเดินทางไปยังสถานที่นี่ไม่ควรใช้ความเร็วในการขับ เพราะมีถนนเพียงแค่สองเลน อีกทั้งถนนในบางจุดค่อนข้างแคบมากจึงต้องใช้เวลาในการเดินทางในระดับนึง

โดยเมื่อเริ่มไต่ขึ้นเขามาได้ จะมองเห็นเขาสูงมาก เห็นเมฆอยู่บนหัว ซึ่งมีความสวยงามอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวแบบนี้มีหิมะตกก็จะยิ่งน่ามอง

เคล็ดลับการเดินทางไปไต้หวัน

หลายคนที่ได้จองตั๋วเครื่องบินไปไต้หวันอาจมีเป้าหมายที่ต้องการจะมาเที่ยวที่เถาหยวน โดยคุณสามารถขึ้น Tourist Bus ได้ทันที โดยรถนี้จะพาคุณเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเถาหยวน ซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกเพลิดเพลินจนไม่อยากกลับ

หากคุณชื่นชอบช็อตโกแลตต้องไม่พลาดที่จะมายังโรงงานช็อตโกแลตที่เถาหยวน โดยนอกจากจะมีขนมหวานแสนอร่อยแล้ว ก็ยังมีเต้าหู้สุดเด็ด และของดีอีกอย่างประจำไต้หวันที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ ชาคุณภาพดี มีกลิ่นหอม รสชาติที่ล้ำเลิศ หากซื้อไปเป็นของฝากรับรองถูกใจชัวร์

ก่อนจะเดินทางไปไต้หวันควรทำการศึกษาข้อมูลสำคัญให้ดีเสียก่อน เช่น การสมัครบัตร Easy Card เพื่อใช้จ่ายซื้อของ ค่าเดินทาง ส่วนลดต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ค่าตั๋วเครื่องบินไปไต้หวันมีราคาถูกมากขึ้น

ในช่วงมีนาคม – พฤษภาคม มีอากาศที่ค่อนข้างดี ไม่ร้อน ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะกับการท่องเที่ยวอย่างมาก ทั้งนี้ก็ควรระวังเรื่องของสภาพอากาศด้วย เพราะอาจมีฝนตกในบางช่วง ดังนั้นหากออกไปข้างนอกควรพกเสื้อกันฝนหรือร่มไว้ก่อนดีกว่า

ก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปไต้หวันควรเตรียมตัวอย่างไร

เอกสารที่จำเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรลืม

เอกสารยืนยันตัวตน และหนังสือเดินทาง Passport Visa เป็นสิ่งที่ไม่ควรลืม เพราะถ้าไม่มีเอกสารเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเดินทางไปไต้หวันได้แน่นอน

แลกเปลี่ยนสกุลเงินให้พร้อม ก่อนออกเดินทาง

การแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ เราขอแนะนำให้คุณแลกเงินไว้ก่อนล่วงหน้า เพราะถ้าไปแลกเงินของประเทศที่เราต้องการไปเที่ยวหลังจากที่ถึงแล้ว อาจมีอัตราการแลกเปลี่ยนที่สูงมาก

หมั่นเช็กโปรโมชั่นราคาตั๋วเป็นระยะ เพื่อให้ได้ตั๋วในราคาถูก

ใครที่ต้องการจองตั๋วไปไต้หวัน ควรเช็คราคาตั๋วโปรไต้หวันบ่อย ๆ เพื่อที่จะได้ตั๋วเครื่องบินไต้หวันราคาถูก ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวได้ในระดับนึง

ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน Covid-19 ให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง

การฉีดวัคซีนCovid-19 ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเช่นกัน เพราะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อหากเกิดการแพร่ระบาดแบบฉุกเฉิน ดังนั้นควรฉีดวัคซีนให้ครบตามจำนวนเข็มที่กำหนดก่อนเดินทางไปไต้หวัน

ควรจองโรงแรมไว้ก่อน

การจองตั๋วเครื่องบินไปไต้หวันจัดว่าเป็นเรื่องสำคัญ แต่การจองโรงแรมล่วงหน้าก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะช่วงไฮซีชั่นที่จะมีนักท่องเที่ยวแห่เข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ถ้าไม่ทำการจองโรงแรมไว้ก่อนอาจทำให้คุณไม่มีที่พัก

อุ่นใจได้ระหว่างเดินทางโดยการทำประกันสำหรับการเดินทาง

การทำประกันการเดินทางจะช่วยให้คุณรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น เพราะบางครั้งอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น เช่น อุบัติเหตุ ถ้ามีการทำประกันการเดินทางไว่ก็จะช่วยประหยัดค่ารักษาพยาบาลได้อีกด้วย

เช็กเงื่อนไขการเดินทางของประเทศนั้น ๆ ให้ดีก่อนที่จะเดินทางไป

การเช็กเงื่อนไขในการเดินทางไปประเทศนั้น ๆ ไว้ก่อนเป็นเรื่องที่ดี เพราะในบางประเทศจะมีเงื่อนไขในการเดินทางเข้าประเทศที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะไม่ทำผิดเงื่อนไขของประเทศนั้น ๆ และถูกปฏิเสธการเข้าประเทศได้

ควรขอ Vaccine Passport หลังจากฉีดวัคซีนไว้ด้วย

เมื่อได้ฉีดวัคซีนแล้วก็สามารถขอเอกสาร Vaccine Passport จากแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ เพื่อที่จะนำเอกสารนี้เป็นหลักฐานว่าคุณได้ผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้ว

เลือกจองตั๋วเครื่องบินไปไต้หวันกับ Traveloka ดีอย่างไร

เพียงเข้าใช้งาน Super app ก็สามารถจองตั๋วได้ทุกรูปแบบ ได้ทุกที่

จองตั๋วไต้หวันราคาถูกผ่าน Traveloka Travel & Lifestyle Super app จองตั๋วได้ทุกรูปแบบ ทุกที่ ผ่านระบบออนไลน์ที่แสนจะใช้งานง่าย รองรับทุกความต้องการของคุณได้อย่างแน่นอน

มีเหตุด่วนบินไม่ได้แล้ว เปลี่ยนใจไม่บินก็คินเงินได้

Traveloka มีฟีเจอร์ที่สามารถคืนเงินให้กับคุณได้ หากคุณเปลี่ยนใจหรือมีเหตุบางอย่างทำให้ไม่สามารถบินตามกำหนดการตอนแรกได้ เพียงจองตั๋วเครื่องบินไปไต้หวันกับ Traveloka จะได้ตั๋วในราคาถูกใจ เลือกสายการบินที่ชอบได้ หรือแม้แต่เปลี่ยนใจไม่บินก็คืนเงินให้ สะดวกสบาย ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

เช็คราคาตั๋วที่ถูกสุดในแต่ละวันได้ในทันที ไม่ต้องรอนาน

ใครที่ชอบการเลื่อนหาตั๋วราคาถูกก็สามารถทำได้แล้ว เพราะแอป Traveloka จะแสดงตั๋วจากสายการบินต่าง ๆ ที่ราคาถูกที่สุดในวันนั้น ๆ ดังนั้นถ้าคุณมองหาตั๋วเครื่องบินไปไต้หวันราคาถูกอยู่ ก็สามารถเช็คได้เลยทันที

ใช้งานไม่ยาก ง่ายต่อการจอง

ใช้แอป Traveloka ไม่ต้องห่วงว่าจะได้ตั๋วในราคาแพงเลย เพราะค่าตั๋วไปไต้หวันนั้นราคาแสนถูกมาก หากจองกับทาง Traveloka เดินทางได้ทุกที่ทั่วโลกอย่างไม่มีจำกัด Now The World Is Possible แค่เลือกจุดหมายที่ต้องการเดินทางก็สามารถเดินทางไปได้ทั่วโลก

Smart Algorithm ระบบ AI อัจฉริยะ

Smart Algorithm สามารถช่วยให้คุณค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินที่เหมาะสมกับคุณที่สุดได้ โดยทุกอย่างได้ผ่านการคำนวณมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ค้นหาเที่ยวบินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ถูกใจคุณแน่นอน

Traveloka มีระบบที่สามารถค้นหาเที่ยวบินได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาไล่หาเที่ยวบินแบบ Manual อีกต่อไป แค่กรอกข้อมูลเล็กน้อย ก็สามารถค้นหาเที่ยวบินที่ต้องการได้ในทันที

ชำระเงินง่ายและสะดวก รวดเร็ว ทันใจ

การจองตั๋วเครื่องบินไปไต้หวันกับ Traveloka สะดวก ชำระเงินง่าย รวดเร็ว ทันใจ เพราะเรามีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย รองรับได้ทุกการใช้งานของนักเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต การชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ชำระเงิน และการชำระเงินผ่านทางการโอนผ่านธนาคาร เป็นต้น

สะดวกสบายชำระได้หลายช่องทาง

แอป Traveloka ใช้งานได้สะดวกแถมชำระเงินก็ง่ายได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต เดบิต อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง เคาน์เคอร์ชำระเงิน โอนผ่าน ATM และ วิธีอื่นๆ อีก ก็สามารถชำระได้หมด

รวมคำถามที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินไปไต้หวัน

เดินทางจากไทยไปไต้หวันใช้ระยะทางกี่กิโล

ระยะทางที่ใช้เดินทางจากไทยไปไต้หวันตามปกติคือ 2,437 กิโลเมตร ซึ่งมีจุดหมายปลายทางคือ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน

จากไทยไปไต้หวัน ใช้เวลากี่ชั่วโมง



สำหรับการเดินทางจากไทยไปไต้หวันจะใช้เวลา 4 ชั่วโมง โดยเวลาที่ไต้หวันจะต่างจากไทยเพียง 1 ชั่วโมง ดังนั้นการวางแผนควรตาราง บิน กรุงเทพ ไต้หวันให้ดี และเผื่อเวลาไว้ก่อน 5 ชั่วโมง นับตั้งแต่ตอนที่ขึ้นเครื่อง

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน มีราคาอยู่ที่เท่าไหร่

ตั๋วเครื่องบินไปไต้หวันมีราคาค่อนข้างหลากหลาย โดยราคาตั๋วไปกลับไต้หวัน ราคาจะอยู่ที่ 5,000 ถึง 7,000 บาท

อยากบินไปไต้หวันสายการบินไหนดี

ไปไต้หวัน สายการบินไหนดี? เราแนะนำให้เลือกสายการบินที่บินตรงถึงจุดหมายปลายทางเลย เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการต่อเครื่อง เช่น Thai Lion Air (ไทยไลอ้อนแอร์) Thai Airways (การบินไทย) หรือจะใช้บริการจองตั๋วเครื่องบิน ไต้หวัน แอร์เอเชียก็ได้เช่นกัน

ค่าเดินทางจากไทยไปไต้หวันกี่บาท

สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินจากไทยไปไต้หวันทั้งขาไปและขากลับในราคาต่ำสุดอยู่ที่ 5,000 บาท ดังนั้นหากรวมทั้ง 2 ขาก็จะเป็น 10,000 บาท

สรุป

มาเปลี่ยนวันหยุดสุดแสนธรรมดาให้กลายเป็นวันเที่ยวแห่งชาติกับ Traveloka ซึ่งมีบริการจองตั๋วเครื่องบินไปไต้หวัน รวมถึงบริการอื่น ๆ และยังมีสายการบินตรงไต้หวันให้เลือกมากมาย หาตั๋วไปไต้หวันก็ง่าย ราคาก็ถูก ชำระได้หลายช่องทาง สะดวกสบาย

เพียงใช้แอป Traveloka คุณสามารถจองตั๋วท่องเที่ยวได้ทั่วโลก แอปเดียวมีครบทุกอย่าง พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร แถมมีโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษที่ช่วยเดินทางได้ในราคาประหยัดอีกด้วย

