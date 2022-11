จองตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์ ออกเดินทางเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน

สำหรับใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวไม่ว่าจุดหมายปลายทางจะเป็นที่ไหน การเที่ยวในแถบประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็เป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยเลย เพราะ ตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์ จองด้วยตัวเองได้ ไม่ยุ่งยากเลย แถมยังใช้เวลาในการเดินทางไม่นาน หากอยากไปเที่ยวแบบปุบปับก็สามารถเตรียมตัวซื้อตั๋วไปสิงคโปร์ได้ทันที

เชื่อว่าหลายคนไม่เคยจองตั๋วเครื่องบินมาก่อนเลย ทำให้การจองตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์เป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยาก วันนี้เราจึงนำบทความดีๆ เกี่ยวกับเทคนิคจองตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์ ราคาถูก มาฝากทุกคนพร้อมเทคนิควิธีจองตั๋วเครื่องบินง่ายๆ รับรองเลยว่าจะช่วยให้คุณจองตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์ด้วยตัวเองได้อย่างแน่นอน

จองตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์อย่างไร? กับ Traveloka

การไปเที่ยวต่างประเทศจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินเสียก่อน หากคุณต้องการค้นหาพร้อมจองตั๋วเครื่องแบบง่ายๆ ด้วยตัวเอง คุณสามารถใช้บริการ Traveloka ได้เลย เพราะทาง Traveloka มีทั้งเว็บไซต์จองตั๋วเครื่องบินที่อัดแน่นเต็มไปด้วยข้อมูลการท่องเที่ยว และ แอปพลิเคชันที่พร้อมอำนวยความสะดวกช่วยให้เราจองเที่ยวบินพร้อมชำระค่าตั๋วไปสิงคโปร์ราคาถูกที่สุด แถมยังมีบริการอื่นๆ พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

จองตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์กับ Traveloka มีข้อดีอย่างไร?

Traveloka ไม่ได้มีความโดดเด่นเพียงแค่ช่วยให้เราจองตั๋วเครื่องบินในราคาประหยัดเท่านั้น ยังมีบริการอื่นๆ รองรับความต้องการของผู้ใช้บริการอีกมากมาย หากอยากจองโรงแรมที่พักก็สามารถจองพร้อมตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์ได้เลย นอกจากบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วยังมีข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพื่อช่วยให้ทุกคนเตรียมตัวก่อนออกเดินทางได้อีก เรียกได้ว่า บริการแบบสุดหัวใจเลยแหละ

เปลี่ยนใจไม่บินก็คืนเงินได้

ถ้าอยากไปเที่ยวสิงคโปร์ก็สามารถหาทริปเที่ยวบินสิงคโปร์ตั๋วแบบที่ชอบได้ทันที เพราะทุกคนสามารถเลือกเที่ยวบินที่ดีที่สุดจากสายการบินที่ใช่ให้กับตัวเองได้ อยากจองตั๋วไปสิงคโปร์ Air asia ก็สามารถเลือกได้เลย หากไม่ถูกใจหรือมีเหตุฉุกเฉินก็สามารถดำเนินการขอคืนเงินได้เลย ไม่ต้องห่วงว่าจะเสียค่าตั๋วเครื่องบินไปฟรีๆ

Super App สามารถจองตั๋วได้ทุกรูปแบบ

จองตั๋วเครื่องบินได้ทุกรูปแบบผ่าน Traveloka Lifestyle Super app เลือกจองตั๋วได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นจองตั๋วเที่ยวบินขาไปเพียงอย่างเดียวหรือตั๋วไปกลับสิงคโปร์ ก็สามารถเลือกให้เหมาะสมกับทริปเที่ยวสิงคโปร์ของคุณได้เลย

นอกจากจองตั๋วเครื่องบินผ่านซูเปอร์แอปแล้ว ยังมีบริการอื่นๆ อีก เช่น จองโรงแรมที่พักล่วงหน้า ค้นหาจุดหมายปลายทางสำหรับวางแผนเที่ยว รวมถึงนำเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษจากสายการบินให้คุณได้จับจอง

ง่ายต่อการจอง

Now The World is Possible ด้วยบริการที่ช่วยให้เราจองตั๋วเครื่องบินสะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิม อยากไปเที่ยวสิงคโปร์หรือประเทศไหนบนโลกก็สามารถเลือกจองตั๋วเครื่องบินได้ด้วยตัวเอง เพราะเราอยากให้ทุกคนเที่ยวสนุกปลอดภัยเหมือนกับการท่องเที่ยวในช่วงปลอดโควิดอีกครั้ง

Smart Algorithm

ฟีเจอร์ของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะทางแอปพร้อมจะแนะนำตั๋วไปสิงคโปร์ราคาพิเศษให้กับคุณ พร้อมโปรโมชั่นเด็ดๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถเดินทางไปเที่ยวสิงคโปร์ราคาพิเศษ โดยที่ไม่ต้องลำบากหาจองตั๋วเครื่องบินด้วยตัวเองเลย

เช็กราคาตั๋วที่ถูกสุดในแต่ละวันได้ในทันที

สำหรับใครที่ชื่นชอบตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์ราคาถูกก็ไม่ควรพลาดการจองตั๋วเครื่องบินผ่านแอปพลิเคชันเลย เพราะเราสามารถค้นหาจุดหมายปลายทางพร้อมเช็กราคาตั๋วเครื่องบินได้บนแอปเลย เราสามารถตั้งค่าให้แสดงตั๋วจากราคาที่ถูกสุดได้ ช่วยให้เราสะดวกต่อการจองตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์มากๆ เลย

ค้นหาเที่ยวบินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากระบบจะแนะนำตั๋วเครื่องบินพร้อมโปรโมชั่นดีๆ แล้ว ยังสามารถค้นหาเที่ยวบินแบบรวดเร็วได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงเข้าแอปพลิเคชันแล้วกดค้นหาเที่ยวบินไปสิงคโปร์ ระบบจะแสดงผลการค้นหายในเวลาไม่นาน หากชอบสายการบินไหนก็สามารถเลือกได้เลย เช่น ตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์ การบินไทย ก็สามารถเลือกค้นหาเฉพาะสายการบินเพื่อเลือกราคาที่ถูกใจได้เลย

ชำระได้หลายช่องทาง

หลังจากได้ตั๋วเครื่องบินที่ต้องการแล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบชำระเงินได้ในทันที ซึ่งระบบก็มีช่องทางการชำระเงินให้เลือกอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Internet Bank, ATM, เคาน์เตอร์เซอวิส เพื่อให้ทุกคนเลือกช่องทางชำระเงินที่สะดวกที่สุด

ชำระเงินง่ายและสะดวก

นอกจากช่องทางชำระเงินที่หลากหลายแล้วยังชำระได้สะดวกอีกด้วย สามารถจัดการชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยภายในเวลาไม่นาน เพื่อให้ทุกคนได้รับตั๋วเครื่องบินสุดพิเศษด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากตั้งแต่เริ่มจองตั๋วเครื่องบินจนถึงขั้นตอนการชำระเงินเลย

เที่ยวช่วงไหนดี? รู้ก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์แล้ว

ก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์แล้วอย่าลืมเช็กสภาพอากาศให้ดีก่อนไปเที่ยว เพราะว่าหากเราเจอสภาพอากาศแย่ๆ ทริปของเราอาจจะหมองจนหมดสนุกไปเลย ซึ่งนอกจากสภาพอากาศของสิงคโปร์จะอยู่ไม่ห่างไกลจากทางใต้ของประเทศไทยส่งผลให้มีอากาศใกล้เคียงกัน จึงทำให้ที่สิงคโปร์มีสภาพ อากาศ 2 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน และฤดูฝน

ซึ่งแต่ละฤดูกาลก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกที่มักเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเลย เราสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อเจอฝนด้วยการเตรียมตัวพกร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวเอาไว้ เพียงเท่านี้เราก็พร้อมออกเดินทางสู้ฝนที่สิงคโปร์แล้ว แต่ก่อนไปเที่ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละฤดูกาลของสิงคโปร์น่าเที่ยวแค่ไหน

Summer (เที่ยวช่วงฤดูร้อน)

ตั้งแต่กุมภาพันธ์ลากยาวไปจนถึงตุลาคมจะเป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเหมาะกับการจองเที่ยวบินไปสิงคโปร์มากๆ เพราะถ้าเทียบกับฤดูฝนแล้วเราจะเจอฝนน้อยกว่ามากในช่วงนี้ ทำให้เราบุกไปเที่ยวแลนมาร์คต่างๆ ของสิงคโปร์ได้สะดวก

ไม่ว่าจะเป็นการไปถ่ายรูปที่ Merlion Park หรือการไปเที่ยวสวนสนุก Universal Studios Singapore ซึ่งตามจริงแล้วสิงคโปร์ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกเยอะมาก ข้อควรระวังในช่วงฤดูนี้มีเพียงเรื่องฝนที่ตกลงมาบ้างกับอากาศที่ร้อนสักหน่อย

Rainy (เที่ยวช่วงฤดูฝน)

ถ้าอยากไปเที่ยวช่วงที่ต้องวัดใจกับสภาพอากาศพอสมควรก็คงเป็นช่วงพฤศจิกายน – มกราคม ระหว่างนี้ประเทศสิงคโปร์จะต้องเผชิญกับฝนที่ตกหนักกว่าฤดูร้อน แต่อุณหภูมิอากาศในช่วงนี้ก็เย็นลง ถ้าหากไม่เจอฝนตกก็เดินเที่ยวแบบเย็นสบาย

ถ้าใครชอบเที่ยวตั๋วราคาถูกกว่าปกติการเลือกฤดูฝนก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลว หากไม่เจอมรสุมฝนตกหนัก หากมองหาสถานที่ท่องเที่ยว Fort canning park อุโมงค์ต้นไม้ก็น่าสนใจเหมือนกัน เราสามารถต่อคิวถ่ายรูปได้ตามใจชอบเลย

ก่อนจองตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์ควรเตรียมตัวอย่างไร

ก่อนจองตั๋วเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์ การบินไทย ก็ควรจะเตรียมตัวให้พร้อมเสียก่อน เพราะการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะสายการบินไหนก็มีสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมจำพวกเอกสารสำคัญไปแสดงให้สายการบินก่อนขึ้นเครื่อง นอกจากเอกสารแล้วยังมีอย่างอื่นที่เราต้องเตรียมอีก เพื่อให้เราไปเที่ยวได้อย่างไม่มีสะดุด มาดูกันเลยว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง

ทำประกันสำหรับการเดินทาง

ถ้าคุณคำนึงถึงการท่องเที่ยวปลอดภัยเป็นอันดับแรก สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมคือการทำประกันสำหรับการเดินทาง เพราะหากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ หรือ ทรัพย์สินสูญหาย ทางประกันจะพร้อมเข้ามาช่วยดูแลและจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับเรา

หมั่นเช็กโปรโมชั่นราคาตั๋วเป็นระยะ

การจองตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์จำเป็นต้องเช็กโปรโมชั่นบ่อยๆ เพราะมักจะมีการปล่อยโปรโมชั่นดีลสุดพิเศษมาเซอไพรส์อยู่เสมอ หากหมั่นเช็กโปรโมชั่นบ่อยๆ เราอาจจะได้ตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์ถูกแบบพิเศษมาไว้ในครอบครอง ซึ่งคุณสามารถเช็กราคาพร้อมโปรโมชั่นเพียงแค่กดค้นหาจุดหมายปลายทาง สายการบิน เช่น ราคาตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์ แอร์เอเชีย

ขอ Vaccine Passport หลังจากฉีดวัคซีน

อย่าลืมขอเอกสาร Vaccine Passport มาใช้เป็นเอกสารยืนยันในวันที่เราออกเดินทางไปเที่ยวสิงคโปร์ เพราะในสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดอีกครั้งของเชื้อไวรัสทำให้สายการต้องคัดครองนักท่องเที่ยว ซึ่งเราสามารถขอเอกสาร Vaccine Passport ได้จากแอปพลิเคชันหมอพร้อม

ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันcovid-19

ถ้ายังไม่ได้ขอ Vaccine Passport อย่าลืมฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันcovid-19 ตามจำนวนเข็มที่กำหนด ยกตัวอย่างเช่น หากฉีด Pfizer ต้องได้รับการฉีดมาแล้ว 2 เข็ม ถึงจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ สายการบินไปสิงคโปร์มักจะขอเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนและผลตรวจโควิดล่าสุด อย่าลืมเตรียมให้พร้อมล่ะ

แลกเปลี่ยนสกุลเงินให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง

สกุลเงินของประเทศสิงคโปร์ คือ ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) โดยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเป็นสิ่งสำคัญก่อนออกเดินทางเพราะสกุลเงินของเราจะไม่สามารถใช้ได้ในสิงคโปร์ อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทกับดอลลาร์สิงคโปร์อยู่ที่ 1 SGD = 26 บาท โดยประมาณ

จองโรงแรมที่พักให้เรียบร้อย

หลังจากจองตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์แล้ว อย่าลืมแวะเข้าเว็บไซต์หรือแอปไปหาจองโรงแรมที่พักให้เรียบร้อยเสียก่อน เพราะเราเชื่อว่าคุณคงไม่อยากไปเดินหาโรงแรมที่พักหลังจากถึงสิงคโปร์แล้ว อย่างแน่นอน

เช็กเงื่อนไขการเดินทางของประเทศนั้นๆ

อย่าลืมตรวจเช็กเงื่อนไขการเดินทางของประเทศสิงคโปร์เพิ่มเติม นอกจากเอกสารสำคัญแล้ว บางครั้งสนามบินมักจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น การขอตรวจผลโควิดและเอกสารยืนยันฉีดวัคซีน ซึ่งคุณควรเตรียมไว้ให้พร้อม

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง

เราขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าเอกสารยืนยันตัวตนที่ใช้สำหรับการเดินทาง เช่น Passport Visa หนังสือเดินทาง ห้ามลืมเป็นอันขาด เพราะคุณอาจหมดสิทธิ์ขึ้นเที่ยวบินไปเลยหรืออาจจะต้องเดินทางไปเอาเอกสารยุ่งยากอีก เพราะฉะนั้นไม่ควรลืมหรือทำหายก่อนการเดินทางเด็ดขาด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์

หลังจากรู้เกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์แล้ว หลายคนอาจยังมีข้อสงสัยต่างๆ เพิ่มเติมนอกจากเนื้อหาที่เรานำมาเสนอ ซึ่งเราอาจไม่สามารถตอบคำถามทั้งหมดได้ แต่เราได้หยิบยกเอาคำถามสำคัญๆ ที่มีคนถามบ่อยๆ มานำเสนอให้กับทุกคนดังนี้

จากไทย-สิงคโปร์ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง

หลายคนเคร่งเรื่องการวางแผนเวลามากทำให้สงสัยว่าโดยปกติแล้วบินจากไทยไปสิงคโปร์กี่ชั่วโมง ซึ่งจากสถิติแล้วเที่ยวบินจากไทยไปสิงคโปร์ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งหากใครอยากวางแผนเที่ยวก็บวกเวลาการเดินทางไป 2 ชั่วโมงก่อนได้เลย

เดินทางจากไทยไปสิงคโปร์ระยะทางกี่กิโลเมตร

ไม่ว่าจะเดินทางไปสิงคโปร์สายการบินไหน จะเป็น กรุงเทพ สิงคโปร์ แอร์เอเชีย หรือ นกแอร์ ระยะทางจากกรุงเทพไปสิงคโปร์ก็อยู่ที่ประมาณ 1,644 กิโลเมตร

บินไปสิงคโปร์สายการบินไหนดี

สายการบินไปสิงคโปร์ สุวรรณภูมิ มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะเลย แต่ถ้ากำลังมองหาสายการบินที่บริการเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพไปสิงคโปร์ เราขอแนะนำ แอร์เอเชีย การบินไทย หรือ ทุกคนสามารถตรวจสอบและเลือกจองตั๋วไปกลับสิงคโปร์จากสายการบินที่ชอบได้เลย

สรุป

เห็นมั้ยว่าการจองตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์ไม่ยากอย่างที่คิดเลย เพียงแค่มีแอปพลิเคชันเจ๋งๆ ก็ช่วยให้เราจองตั๋วไปสิงคโปร์ได้อย่างง่ายดาย แถมยังได้ตั๋วไปสิงคโปร์ราคาพิเศษอีก เห็นแบบนี้แล้วคงต้องตีตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์เพื่อเที่ยวรับสิ้นปีนี้แล้วล่ะ

หากคุณชอบการท่องเที่ยว อย่าลังเลที่จะจองตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ เพราะทุกก้าวที่เราเดินไปล้วนเป็นการสะสมความสุขให้กับตัวเราเอง การที่เราได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วมีความสุขย่อมเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หลังจากเหนื่อยกับภาระต่างๆ มาตลอด

หลายคนคงอยากสร้างประสบการณ์ดีๆ ให้กับตัวเอง เราขอชวนทุกคนให้ออกมาเที่ยวด้วยกันมาร่วมเติมเต็มความสุขเปลี่ยนวันพักผ่อนธรรมดาๆ ให้เป็นวันเที่ยวแห่งชาติ เที่ยวฉลองพร้อมรับปีใหม่ จองตั๋วเครื่องบินได้แล้ววันนี้ที่ Traveloka !

