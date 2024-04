ROBERTA’S ร้านพิซซ่าดังจากนิวยอร์ค เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย ที่สยามดิสคัฟเวอรี่

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำทางด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัย พร้อมให้ทุกคนเข้ามาค้นพบ (Experiment), สร้างสรรค์ (Create) และพัฒนา (Cultivate) ได้ไม่รู้จบ มอบประสบการณ์พิเศษที่ไม่เหมือนใคร พบกับ ROBERTA’S ร้านพิซซ่าสไตล์อเมริกันแนวใหม่ จากบรูคลิน นิวยอร์ค ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องพิซซ่าเตาฟืนและความเป็นฮิปสเตอร์ เปิดตัวเมื่อปี พ.ศ. 2550 จากจุดเริ่มต้นเล็กๆของ Roberta’s Pizza เติบโตขึ้นจนมีร้านอาหาร 10 แห่งทั่วนิวยอร์ค และอีกมากมาย อาทิ ลอสแอนเจลิส แนชวิลล์ ไมอามี่ และสิงคโปร์ โดยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ล่าสุดพร้อมแล้วกับการเปิดร้านแห่งแรกในประเทศไทย ที่ ชั้น 3 Flavor Lab สยามดิสคัฟเวอรี่

Roberta’s มีความพิเศษที่ไม่เหมือนใคร ให้ความสำคัญกับวัตถุดิบคุณภาพดี, มีความคุ้มค่า และการมีช่วงเวลาที่ดีในการลิ้มรสอาหาร เพราะได้ใส่ใจในการทำให้พิซซ่าและอาหารเมนูต่างๆ คงคุณภาพอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และมีราคาที่เข้าถึงง่าย

สำหรับการเปิดตัวในประเทศไทยที่น่าตื่นเต้นของ Roberta’s สาขาแรกในกรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจาก “คาร์โล มิราชิ” ผู้ร่วมก่อตั้ง Roberta’s และเป็นระดับเชฟมิชลิน บินตรงมาร่วมเปิดตัวที่สยามดิสคัฟเวอรี่ โดย Roberta’s จะเป็นร้านแบบ Full Service โดดเด่ดด้วยพิซซ่าเตาฟืน วัตถุดิบโฮมเมด มีหลากหลายเมนู เสิร์ฟอาหารอร่อยภายใต้บรรยากาศอบอุ่นสไตล์ Roberta’s ซึ่งพร้อมให้บริการรวม 65 ที่นั่ง ท่ามกลางการตกแต่งร้านที่ยกสไตล์จากบรูคลินมากรุงเทพฯ

สำหรับเมนูไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ หอมกรุ่นด้วยพิซซ่าทำจากแป้งโฮมเมดต่อแผ่น วัตถุดิบสะอาดและเลือกคัดสรรมาอย่างดี ขอแนะนำหน้า Bee Sting แป้งโฮมเมดแน่นไปด้วยวัตถุดิบมะเขือเทศ, มอสซาเรลล่าชีส, ใบโหระพา, ซาลามิรสเผ็ด รสชาติที่ไม่เหมือนใครด้วยส่วนผสมที่ใส่น้ำผึ้งด้วย และพริกซึ่งเป็นเกล็ดพริกในน้ำมัน, พิซซ่า Margherita หน้ามะเขือเทศ มอสซาเรลล่าชีส ใบโหระพา และน้ำมันมะกอก แป้งกรอบพร้อมรสชาติเนื้อสัมผัสที่มีเอกลักษณ์ และเมนูอื่นที่ต้องลอง อย่าง House Bread แป้งโฮมเมดกรอบนอกนุ่มในทานกับสเตรเซียเทลล่าชีส และเนยหมัก อีกเมนูที่ร้านแนะนำ Mango and Lardo มะม่วงไทยที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีท็อปด้วยมันหมูประกอบกับน้ำมันมะกอก อร่อยไม่เหมือนใคร และมีเมนูอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งสตูหางวัว เอ็นข้อไก่ หมึกดำ, ซี่โครงหมู , สลัด, พาสต้า และไก่ทอด รวมทั้งเครื่องดื่ม น้ำเลมอนคั้นสดโฮมเมด กับ ชามะนาวเย็น

นอกจากนี้ภายในร้านได้มีการตกแต่งงานอาร์ทแบบ Roberta’s Art Program จากบรูคลินสู่กรุงเทพฯ โดยมีผลงานของศิลปินชาวอเมริกัน Jason Woodside และ ผลงานของศิลปินชาวสเปน MURFIN มาจัดแสดงในร้านสาขากรุงเทพฯแห่งนี้ พร้อมกันนี้ยังมีศิลปินไทยได้แก่ Artty Rock และ Anar ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโปรแกรมมานำเสนอผลงานที่นี่ และจะหมุนเวียนไปจัดแสดงที่ลอสแอเจลิส และนิวยอร์ก ต่อไปอีกด้วย

ล่าสุดเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา NEW YORK TIMES ได้จัดอันดับ 100 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในนิวยอร์กซิตี้ประจำปี 2024 โดยร้านอาหารในเครือ Roberta มีสองร้านติดอันดับ Best Restaurants in New York ได้แก่ อันดับที่ 2 ร้าน BLANCA และอันดับที่ 53 ร้าน Foul Witch ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมอาหารของสหรัฐอเมริกา

พบกับความอร่อยหอมกรุ่นจากเตาฟืนที่ไม่เหมือนใคร และเป็นที่แรกในกรุงเทพฯ ได้ที่ ร้าน Roberta’s ชั้น 3 Flavor Lab สยามดิสคัฟเวอรี่ หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Instagram : robertaspizza_asia และโซเชียลมีเดียสยามดิสคัฟเวอรี่