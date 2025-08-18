Vincent Clinic ปูพรมขยายสาขาทั่วกรุงเทพฯ เตรียมลุยตลาดความงามเต็มรูปแบบ

เปิดแล้ว!! Vincent Clinic สาขาใหม่ ย่านเศรษฐกิจและศูนย์การค้าระดับประเทศ ได้แก่ สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, สาขา เซ็นทรัล พระราม 2, สาขา ICONSIAM ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม (ฝั่ง ICS ชั้น 2), สาขา Terminal 21 Rama 3 และ สาขา The Promenade ตั้งเป้าหมายระยะยาวเตรียมขยายสาขาครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ เพิ่มเติม สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักเพื่อขึ้นสู่การเป็น Bangkok Plastic Surgery & Aesthetic Destinations รองรับความต้องการในด้านความงามและศัลยกรรมตกแต่งแบบครบวงจร
นายแพทย์ พงษ์ธีระ เศรษฐ์ธนาวรากุล (คุณหมอพีท) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเซนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Vincent Clinic กล่าวว่า “คนในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลตัวเองมากขึ้น นอกจาก การดูแลสุขภาพภายใน แล้ว ภาพลักษณ์ภายนอกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนให้ความสำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากความประทับใจเมื่อแรกเห็นเป็นสิ่งที่จะช่วยต่อยอดได้หลายด้าน ทั้งการใช้ชีวิต การทำงาน หรือการเข้าสังคม โดยเฉพาะในปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่มักจะต้องทำงานที่ต้องเข้าสังคมบ่อย ๆ มีการพบปะผู้คนมากมาย รวมไปถึงอาชีพที่ต้องอยู่หน้ากล้องตลอดเวลา จึงทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความงามและการดูแลสุขภาพเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
ในส่วนของตลาดธุรกิจคลินิกความงาม ถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนของบริการที่หลากหลาย โดยหลัก ๆ จะถูกแบ่งออกเป็นหัตถการแบบไม่ผ่าตัดและการศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน เพราะสามารถให้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการและแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละรายบุคคลได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะหัตถการโปรแกรม ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนแบ่งทางการตลาดที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นหัตถการที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันที่มีความเร่งรีบ ต้องการเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องพักฟื้น
นายแพทย์ พงษ์ธีระ (คุณหมอพีท) กล่าวว่าเพิ่มเติม “สืบเนื่องจากการเติบโตของตลาดความงามที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีการวางเป้าหมายในระยะยาวที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ ในอนาคต โดยในปัจจุบัน Vincent Clinic มีด้วยกันทั้งหมด 10 สาขา ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการและรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งใหม่และเก่าได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริการที่ได้มาตรฐาน เพื่อเสริมประสิทธิภาพธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาด Aesthetic Medicine (Plastic Surgery, Skin and Wellness) อย่างเต็มรูปแบบ”
Vincent Clinic ปัจจุบันมีด้วยกัน 10 สาขา โดยมีสาขา อโศก เป็นสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่อาคาร Exchange Tower และมีสาขาไฮไลต์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, สาขา เซ็นทรัล พระราม 2, สาขา ICONSIAM ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม (ฝั่ง ICS ชั้น 2), สาขา Terminal 21 Rama 3 และ Vincent Clinic สาขา The Promenade โดยมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ตบเท้าเข้าร่วมงานเปิดตัวสาขาใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้
แหล่งอ้างอิง : Vincent Bangkok Aesthetic – under eye fillers