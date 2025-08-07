จนท.ผงะ! ลงเขาคอม้า ช่วยรถพ่วงประสบอุบัติเหตุ เจอซากรถเก๋งไฟไหม้ โครงกระดูกมนุษย์กระจายเกลื่อน

จนท.ผงะ! ลงเขาคอม้า ช่วยรถพ่วงประสบอุบัติเหตุ เจอซากรถเก๋งไฟไหม้ พบโครงกระดูกมนุษย์กระจายเกลื่อน คาดประสบเหตุไม่น้อยกว่า1ปี
เกิดอุบัติเหตุคนขับรถบรรทุกพ่วงที่ตกเหวลึกในพื้นที่เขาคอม้า อ.ชาติตระการ กลับกลายเป็นการพบอีกเหตุซ้อนที่สลดกว่า เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบซากรถเก๋ง MG สภาพไฟไหม้เสียหายทั้งคัน ภายในพบโครงกระดูกมนุษย์ ไม่พบป้ายทะเบียน คาดประสบเหตุมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบหาญาติและสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นโค้งอาถรรพ์ อุบัติเหตุบ่อยครั้ง
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม ร.ต.อ.ชัยณรงค์ คงเมือง ร้อยเวร สภ.ชาติตระการ พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน แพทย์เวรโรงพยาบาลชาติตระการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถาน ผู้นำท้องที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรถเก๋งยี่ห้อ MG สภาพเก่าเถาวัลย์ขึ้นปกคลุม ภายในพบโครงกระดูกมนุษย์ที่ประสบอุบัติเหตุตกเขาคอม้า บนถนนสายโป่งแค-ชาติตระการ บริเวณหมู่ที่ 15 บ้านตีนตก ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ที่ลึกลงจากถนนประมาณ 50 เมตร
เหตุการณ์นี้สืบเนื่องจาก จากวันที่ 6 สิงหาคม 2568 เวลาประมาณ 15.00 น. ได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง บรรทุกไม้ยูคาลิปตัสเต็มคัน เบรกแตกเสียหลักตกเหวบริเวณเขาคอม้า จุดดังกล่าว เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถาน เร่งลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือคนขับรถบรรทุกที่ได้รับบาดเจ็บตกไปในเหว
ระหว่างนั้น ลึกลงไปอีกประมาณ 20 เมตรได้พบกับซากรถเก๋ง MG อีกคันหนึ่ง อยู่ในสภาพพลิกหงายท้องฟาดอยู่กับต้นไม้ สภาพเก่ามีหญ้าและเถาวัลย์ขึ้นปกคลุม ตรวจสอบภายในรถถึงกับผงะ พบโครงกระดูกมนุษย์กระจายเกลื่อน จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ แต่เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาเย็นและสภาพอากาศไม่อำนวย จึงยังไม่สามารถดำเนินการนำซากรถขึ้นมาได้ในทันที
ต่อมาในช่วงสายของวันนี้ จึงได้ทำการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าพื้นที่อีกครั้ง และสามารถเข้าตรวจสอบซากรถได้อย่างใกล้ชิด โดยจากการตรวจสอบพบรถบรรทุกพ่วงสภาพตกเหวหัวทิ่มอยู่ จึงต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่จำนวน 2 คัน ใช้สายสะลิงยึดรถพ่วงไว้ก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ลงไปตรวจสอบซากรถเก๋ง ที่อยู่ลึกลงไป 20 เมตร เพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายรถพ่วงอาจจะไหลลงไปได้
จากการตรวจสอบรถเก๋งคันดังกล่าว พบว่าตัวรถอยู่ในสภาพหงายท้องล้อชีฟ้า ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคัน นอกจากนี้ใกล้กันยังพบชิ้นส่วนรถอาทิ ตัวเครื่องยนต์ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์อื่นๆ กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ แต่ไม่พบป้ายทะเบียนรถ ภายในซากรถยังคงพบโครงกระดูกมนุษย์ที่คาดว่าเป็นผู้ขับขี่ กระดูกได้หล่นมาอยู่บริเวณคนนั่ง แต่ยังไม่สามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ กระจัดกระจายทั่วบริเวณ
ด้านเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบเลขตัวถังรถ เพื่อทำการพิสูจน์ว่าเป็นรถทะเบียนอะไร ใครเป็นผู้ครอบครองและขับขี่ และดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตอย่างละเอียด
เบื้องต้นสันนิษฐานว่า รถเก๋ง MG คันดังกล่าวอาจประสบอุบัติเหตุตกเหว ก่อนจะเกิดเพลิงลุกไหม้ ไม่มีผู้ใดพบเห็น จากการประเมินด้วยสายตาตัวรถมีสภาพเก่าผุ คาดว่าระยะเวลาไม่น่าต่ำกว่า 1 ปี อย่างไรก็ตาม ต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริง และระยะเวลาในการเกิดเหตุ และยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิต
ด้านผู้นำท้องถิ่น ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ก่อนหน้านี้ประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา มีผู้ตามหานักดนตรีคนหนึ่งวัยประมาณ 50 ปี ที่หายตัวไปและขับรถยนต์เก๋ง MG ด้วย แต่ก็ต้องติดต่อญาติให้มาตรวจสอบอีกครั้ง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เก็บกู้ซากรถเก๋ง MG และซากรถบรรทุกพ่วงขึ้นจากจุดเกิดเหตุ ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ เพื่อนำไปตรวจสอบอย่างละเอียด ที่ สภ.ชาติตระการ พร้อมติดตามหาญาติผู้เสียชีวิตมาดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เขาคอม้า ซึ่งเป็นโค้งอันตราย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้ชาวบ้านว่าเป็นโค้งอาถรรพ์ จนเจ้าหน้าที่ต้องนำป้ายมาเตือนผู้ขับขี่ให้ระมัดระวังทางโค้งแห่งนี้เป็นอย่างมาก