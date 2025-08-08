กู้ภัยพิษณุโลก พบเบาะแส! เก๋งตกเขาคอม้า คาดเป็นรถเช่ารายวัน หายจากกทม.เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จากกรณี เกิดอุบัติเหตุคนขับรถบรรทุกพ่วงที่ตกเหวลึกในพื้นที่เขาคอม้า อ.ชาติตระการ กลับพบอีกเหตุซ้อน เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบซากรถเก๋ง MG สภาพไฟไหม้เสียหายทั้งคัน ภายในพบโครงกระดูกมนุษย์ ไม่พบป้ายทะเบียน คาดประสบเหตุมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบหาญาติและสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นโค้งอาถรรพ์ อุบัติเหตุบ่อยครั้ง
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม หน่วยกู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน ได้พบเบาะแสสำคัญ โพสต์พบข้อความระบุว่า
อัพเดต! รถ MG ที่ตกเขาไฟไหม้พบกระดูกสันนิษฐานว่าเป็นรถเช่ารายวันที่แจ้งความหายจาก กทม. แล้ว GPS หายที่เขาคอม้า อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 66 ( 2 ปี )
ทั้งนี้ ทางหน่วยกู้ภัยพิษณุโลก โพสต์ข้อความระบุว่า “เป็นเพียงข้อสันนิษฐาน เจ้าของรถอยู่ระหว่างพบพนักงานสอบสวนครับ”