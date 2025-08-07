หนุ่มเขมร ยืนกรานปฏิเสธ ไม่ได้เป็นสายลับ ส่วนชุดทหาร BHQ ที่ตร.ยึดมา ยังให้การวกวน

สอบผ่านไป 2 วันทหารเขมร BHQ องครักษ์พิทักษ์ฮุนเซน ยังไม่ได้อะไรเพิ่ม ผู้การชี้ข้อมูลในโทรศัพท์ 3 เครื่องเยอะ ต้องใช้เวลา น้องเมียเผยอยู่กับพี่เขยพี่สาวที่พัทยามานาน ยอมรับไม่รู้ว่าพี่เขยมีโทรศัพท์ 3 เครื่อง
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมาสอบสวน นายวิน อายุ 36 ปี ที่ต้องสงสัยว่าเป็น BHQ (Bodyguard Headquarters) หรือกองกำลังทหารพิเศษ สายตรงของสมเด็จฯฮุน เซน และตระกูลฮุน เนื่องจากตรวจยึดปืน 1 กระบอก พร้อมเครื่องแต่งกายชุดทหาร ยศร้อยเอก รวมถึงหมวกที่ปรากฏ BHQ ได้
ทั้งนี้ นายวินปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่ได้เป็นสายลับให้สมเด็จฯฮุน เซน แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากพบหลักฐานหลายอย่าง ทั้งชุดทหารที่มีสัญลักษณ์ BHQ มีอาวุธปืน และพบโทรศัพท์ซ่อนไว้ในบ้านอีก 2 เครื่อง รวมเป็น 3 เครื่องกับที่พกติดตัว
โดยวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายฟ้า (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี น้องชาย น.ส.จอย ภรรยานายวิน มาสอบปากคำโดยนายฟ้าเล่าว่า อาศัยอยู่กับพี่สาวที่พัทยามาหลายปี ปกติพี่สาวจะมีสามีเป็นชาวต่างชาติ เช่าบ้านให้พี่สาวอยู่ที่พัทยา ส่งเงินมาให้ทุกเดือน ช่วงหนึ่งพี่สาวไปรู้จักกับนายวินที่บาร์โฮสที่นายวินทำงานอยู่ และนายวินตามมาจีบพี่สาว จนกระทั่งอยู่กินร่วมกันและมีลูกด้วยกัน 1 คน
นายฟ้าเผยว่า หากถามว่ารู้เรื่องทั้งหมดของพี่เขยหรือไม่ ตนไม่รู้ทั้งหมด รู้เพียงว่าพี่เขยบอกว่าเคยเป็นทหารเขมรเท่านั้น หลังจากพี่สาวกลับมาอยู่บ้านที่บุรีรัมย์ นายวินตามมาอยู่ด้วย แต่ไม่ได้ทำงานอะไร อาศัยเงินที่สามีฝรั่งของพี่สาวส่งมาให้ใช้ทุกเดือน ยอมรับว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าพี่เขยมีโทรศัพท์ถึง 3 เครื่อง
ด้าน พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ตอนนี้ยังมีการสอบสวนต่อเนื่อง สาเหตุที่ฝากขังวันนี้เพราะครบกำหนดการคุมขังที่สถานีตำรวจ จากการสอบสวนนายวินยังให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นสายลับให้กับสมเด็จฯฮุน เซน หรือทหารเขมรแต่อย่างใด ส่วนชุดทหารนายวินให้การกลับไปกลับมา ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นของใคร
พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์กล่าวว่า หลังจากนี้จะต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะมีข้อมูลในโทรศัพท์เป็นจำนวนมาก จะต้องแยกออกมาว่าอันไหนเข้าข่ายกระทำผิด ตอนนี้กำลังเร่งทำงานอยู่ ส่วนคดีของนายวินตอนนี้โดนข้อหา พ.ร.บ.อาวุธปืน และหลบหนีเข้าเมือง ส่วนการสืบสวนจะเร่งให้เร็วที่สุด ถ้าหลักฐานออกมาแบบไหนเราก็ดำเนินการตามนั้น จะไม่ไปกลั่นแกล้งใครโดยเด็ดขาด