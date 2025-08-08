ผู้ว่าฯสั่งย้ายด่วน ‘อส.อำเภอขาณุวรลักษบุรี’ กร่างใส่พนง.คาราโอเกะ ขู่ใช้อำนาจสั่งปิดร้าน

พ่อเมืองกำแพงเพชร ลงดาบ สั่งลงโทษสมาชิก อส.กร่าง ย้ายด่วน 24 ชั่วโมง ใช้อำนาจข่มเหงผู้อื่นในร้านคาราโอเกะ
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเพจ “กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่” โพสต์คลิปเหตุการณ์ในร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่ง พร้อมข้อความว่า “อส.อำเภอขาณุฯ กร่างในร้านคาราโอเกะ..!!! ขอร้องเพลงถึงตี 1 เด็กเสิร์ฟไม่ยอมลุกขึ้นชี้หน้าโวย “ผมจะให้จังหวัดมาล่อคุณ #มีคลิป”
จากการตรวจสอบพบว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลา 23.35 น. วันที่ 5 สิงหาคม ที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเพจกำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่ ได้รับแจ้งจากสมาชิกเพจว่า อส.ฝ่ายปกครองคนหนึ่ง ในอำเภอขาณุฯ มานั่งดื่มที่ร้านคาราโอเกะ ไม่พอใจพนักงานเสิร์ฟ ลุกขึ้นชี้หน้า ต่อว่าพนักงานในร้านเนื่องจากไม่ยอมแลกเหรียญให้หยอดตู้เพลงคาราโอเกะจนถึงตี 1 ตามที่ขอ พร้อมกล่าวอ้างถึงที่ทำงานของตนว่าสามารถทำให้ร้านปิดได้ ทางร้านสุดทนกับพฤติกรรมดังกล่าวจึงขอนำเสนอถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้รับทราบพฤติกรรมและพิจารณาต่อไป ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะผู้บังคับบัญชากองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร มีคำสั่งให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชรภายใน 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2568
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชรได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อลงทัณฑ์ตามพระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน และเพื่อเป็นการรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานของหน่วยงาน พร้อมทั้งยืนยันว่าจะไม่ละเว้นการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม และขัดต่อจริยธรรมของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงและบริการประชาชน
ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชรได้กำชับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมดูแลบุคลากร พร้อมทั้งเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชัชชาติเปรียบ ‘มารดา’ คือแนวร่วมของผู้ว่าฯ สร้างพลเมืองคุณภาพ มอบโล่เชิดชู ‘แม่ตัวอย่าง’
- ตร.เผย หมอบี มอบฉันทะเบิกเงิน 101 ครั้ง รวมกว่า 204 ล้านบาท ในเวลาไม่กี่ปี
- เปิดไฟประดับ 12 สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา กทม.และปริมณฑล ฉลองวันแม่ เริ่ม 10-13 ส.ค.
- กสศ. นำเสนอนโยบาย “Learning Passport” ชูแนวคิดบัตรประชาชนใบเดียว เรียนรู้ฟรีตลอดชีวิต