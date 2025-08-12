นายก อบจ.สงขลา โพสต์แจงยิบ ขอกู้ 2,000 ล้าน ไม่กระทบรายจ่ายประจำ ตรวจสอบได้ ไม่โกง

นายก อบจ.สงขลา ชี้แจงประเด็นร้อน กู้เงิน 2,000 ล้าน ย้ำไม่ส่งผลกระทบต่อการคลังของ อบจ. พรรคประชาชนสงขลาตั้งคำถาม เสนอให้ อบจ.ชี้แจงอย่างโปร่งใส
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา มีมติกู้เงินกว่า 2,000 ล้านบาท จากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสถาบันการเงิน เพื่อนำมาซ่อมและสร้างถนน อบจ.สงขลา จำนวน 84 สายทาง จาก 209 สายทาง ยังคงถูกตรวจสอบจากภาคประชาชนและการแสดงความไม่เห็นด้วยในวงกว้าง เนื่องจากเห็นว่าถนนใน จ.สงขลา ไม่ได้ชำรุดเสียหาย จนจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกู้เงินมหาศาลมาใช้ในคราวเดียว
ล่าสุด นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายก อบจ.สงขลา ชี้แจงผ่านเพจเฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ยืนยันว่ากู้เงิน 2000 ล้าน เพื่อพัฒนา ไม่ได้กู้มาเพื่อโกงกิน ทุกอย่างตรวจสอบได้
พร้อมแจ้งอัตราดอกเบี้ยที่ประชาชนต้องรับภาระ เฉลี่ยลงลึกถึงระดับตำบล กองทุนส่งเสริมกิจการ อบจ. วงเงินกู้ 1,002,060,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.10 บาทต่อปี คิดเป็นเงิน 11,022,600 บาทต่อปี คิดเป็นเงิน 918,555 บาทต่อเดือน คิดเป็นเงิน 30,619 บาทต่อวัน เฉลี่ย 16 อำเภอ อำเภอละ 1,914 บาทต่อวัน เฉลี่ยตำบลละ 15 บาทต่อวัน
กู้สถาบันการเงิน วงเงินกู้ 1,007,780,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.55 บาทต่อปี คิดเป็นเงิน 15,620,590 บาทต่อปี คิดเป็นเงิน 1,301,715 บาทต่อเดือน คิดเป็นเงิน 43,390 บาทต่อวัน เฉลี่ย 16 อำเภอละ 2,712 บาทต่อวัน เฉลี่ยตำบลละ 21 บาทต่อวัน
“เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก การผ่อนชำระหนี้นั้นจะไม่กระทบต่อรายจ่ายประจำที่ อบจ.ตั้งงบประมาณในแต่ละปี ตามระเบียบและหลักเกณฑ์การกู้เงิน”
ในขณะที่ พรรคประชาชน สงขลา ระบุถึงเรื่องนี้ว่า เงิน 2,000 ล้านบาท ซ่อมถนนสงขลา… คุ้มค่าจริงหรือ? 🧐
พรรคประชาชนสงขลา เราสนับสนุนทุกโครงการที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวสงขลา และเข้าใจดีว่าการซ่อมแซมถนนเป็นเรื่องที่จำเป็น
แต่เมื่อได้ทราบว่า อบจ.สงขลา มีแผนกู้เงินถึง 2,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่างบลงทุนประจำปีที่เคยใช้สำหรับซ่อมถนนหลายเท่าตัว เราจึงเกิดคำถามและข้อสังเกตดังนี้
หนี้ก้อนใหญ่จำเป็นจริงหรือ? งบลงทุนของ อบจ.สงขลา แต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 500-600 ล้านบาท และเป็นงบซ่อมถนนประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี การกู้เงิน 2,000 ล้านบาทในคราวเดียว ซึ่งพอๆกับงบลงทุนทั้งสมัยหรือ 4 ปี หรือพอๆกับงบทำถนนเดิมถึง 9-10 ปี เพื่อทำถนนที่ต้องบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง จะสร้างภาระหนี้ระยะยาวให้กับ อบจ.สงขลา คุ้มค่าหรือไม่?
ขาดรายละเอียดที่ชัดเจน : โครงการนี้มีเป้าหมายซ่อมถนน 84 สาย แต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลว่าถนนเส้นไหนบ้างที่อยู่ในโครงการและมีความจำเป็นเร่งด่วนมากน้อยแค่ไหน ทำให้ประชาชนตรวจสอบความคุ้มค่าได้ยาก
มีทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? : เงินกู้จำนวนมหาศาลนี้ นอกจากซ่อมถนนแล้ว เรายังสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในด้านอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นไม่แพ้กันได้หรือไม่ เช่น การพัฒนาสาธารณสุข การศึกษา หรือการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวสงขลาทุกคนอย่างรอบด้าน ซึ่งเราจะนำเสนอต่อในประเด็นนี้
เราจึงอยากเรียกร้องให้ผู้บริหาร อบจ.สงขลา เปิดเผยรายละเอียดของโครงการนี้อย่างโปร่งใส พร้อมชี้แจงเหตุผลและหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญของถนนแต่ละเส้น เพื่อให้ประชาชนชาวสงขลามั่นใจได้ว่าเงินกู้ทุกบาททุกสตางค์จะถูกใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของชาวสงขลาอย่างแท้จริงครับ