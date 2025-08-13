ลุงพล ชู2นิ้ว เข้าเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร รอศาลฎีกาพิจารณาประกันตัว คดีน้องชมพู่
จากกรณีที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 ในคดีหมายเลขดําที่ อ 1013/2564 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร โจทก์ นางสาวิตรี วงศ์ศรีชา โจทก์ร่วมที่ 1 นายอนามัย วงศ์ศรีชา โจทก์ร่วมที่ 2 กับนายไชยพล วิภา หรือลุงพล จําเลยที่ 1 และนางสาวสมพร หลาบโพธิ์ หรือป้าแต๋น จําเลยที่ 2 โดยมีโจทก์ร่วมทั้งสองยื่นคําร้องขอเรียกค่าสินไหมทดแทนทางแพ่ง โดยศาลพิพากษาจำคุกลุงพล 26 ปี และให้ยกฟ้องนางแต๋น ภรรยาลุงพลตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ภายหลังศาลอุทธรณ์พิพากษาเเก้โทษจำคุก นายไชยพล วิภา เป็น 26 ปี นายไชยพลได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ศาลจังหวัดมุกดาหารพิจารณาเเล้ว เห็นควรส่งศาลฎีกาพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว นายไชยพล เมื่อถึงเวลาทำการเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวจำเลยไปคุมขังยังเรือนจำระหว่างรอคำพิพากษาศาลฎีกา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามขั้นตอนปกติศาลฎีกาจะใช้ระยะเวลาพิจารณามีคำพิพากษาออกมาประมาณ 1-3 วันนั้น
อ่านข่าว – นอนคุก! คุมตัว ลุงพล เข้าเรือนจำ หลังศาลชั้นต้นส่งศาลฎีกาพิจารณาประกัน คาดรอคำสั่งออก 1-3 วัน
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 13 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รถเรือนจำจังหวัดมุกดาหารได้รับตัวนายไชย์พล วิภา หรือ “ลุงพล” ซึ่งศาลยังไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว) นำตัวไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร โดยลุงพล จะต้องถูกแยกกักโรคโควิดเป็นเวลา 5 วัน ก่อนพิจารณาส่งเข้าห้องขังแดนต่างๆ
ศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จำคุก 15 ปี พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี โดยไม่มีเหตุอันสมควร จำคุก 10 ปี กระทำการต่อศพหรือสภาพแวดล้อมก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น จำคุก 1 ปี รวมโทษจำคุกทั้งหมด 26 ปี และให้ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่พ่อแม่น้องชมพู่ รวมกว่า 2.55 ล้านบาท
ทั้งนี้ ทีมทนายความของลุงพล เปิดเผยว่า ได้มีการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวลุงพล ต่อศาลจังหวัดมุกดาหาร แต่ไม่ได้รับอนุญาต จึงได้ยื่นอุทธรณ์ขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลฎีกาอยู่ระหว่างรอคำสั่ง
