พ่อเปิดสาเหตุ พลทหาร หนีออกจากค่าย ยิงชาวบ้านบาดเจ็บ 2 ราย ก่อนปลิดชีพตัวเองในป่า หลังมาร่วมตามหาตั้งแต่ตี 4
จากกรณี พลทหารรัฐภูมิ (ขอสงวนนามสกุล) สังกัดกองร้อยทหารราบที่ 1623 ได้ออกจากที่ตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมอาวุธปืนเล็กยาวและกระสุนจำนวนหนึ่ง ทำร้ายประชาชนบาดเจ็บ 2 ราย ที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ต่อมามีรายงานว่าพบตัวพลทหารรัฐภูมิแล้ว โดยอยู่ระหว่างให้พ่อเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
อ่านข่าว – ด่วน! พบศพ พลทหารรัฐภูมิ หลบหนีจากแนวหน้า ก่อนยิงชาวบ้านเจ็บ คาดปลิดชีพตัวเองในป่า
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดว่า นายประยูร (ขอสงวนนามสกุล) พ่อของพลทหารรัฐภูมิ เปิดเผยเบื้องต้นว่า ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าลูกชายก่อเหตุหนีจากค่ายพร้อมถืออาวุธครบมือ และมีการก่อเหตุยิงชาวบ้าน
นายประยูรกล่าวต่อว่า ตนจึงเร่งเดินมาร่วมตามหาลูกชายตั้งแต่เวลา 04.00 น. โดยพยายามติดต่อให้มอบตัว แต่ลูกชายไม่รับโทรศัพท์ แชตไปหาก็ไม่ตอบ ทำให้ตนรู้สึกเป็นห่วงลูกมาก ทั้งนี้ ที่ผ่านมาลูกชายเคยเล่าให้ฟังว่า เขาเครียด อยู่ที่ค่าย 2 เดือนไม่ได้กลับบ้าน แต่ลูกไม่เคยเล่าปัญหาอื่นให้ฟังนอกจากอยากกลับบ้าน
ต่อมามีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจพบร่างผู้เสียชีวิตภายในป่าห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 200 เมตร จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเป็นพลทหารรัฐภูมิ ซึ่งหลังก่อเหตุยิงชาวบ้านแล้ว ได้หลบหนีมาปลิดชีพตัวเองด้วยอาวุธปืนประจำกายของตนเอง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ขยายผลจับ 2 ตำรวจเมืองปทุม ยศ ร.ต.ท.-ส.ต.อ. พัวพันแก๊งค้ายา เครือข่ายเบียร์ ยึดทรัพย์ 35 ล้าน
- นายอำเภอร่อนพิบูลย์ ลุยตรวจพระ 2 วัดเมืองคอน พบสารเสพติด 7 รูป สั่งลาสิกขาทันที
- หนุ่ม ประมูลรถ จาก ป.ป.ส. ขายต่ออู่ชำแหละเป็นเศษเหล็ก ผงะเจอยาบ้าซุกเกือบ 1 แสนเม็ด
- แกนนำเกษตรกรเพชรบูรณ์ นัดชุมนุม แก้ข้าวโพดราคาตกต่ำ 18 ส.ค.นี้