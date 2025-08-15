โรงเรียนเอกชนดังลำปาง แจงเด็ก 14 จุดไฟเผาลูกหมา ไม่ใช่นักเรียนในร.ร. หลังคนเข้าใจผิด ทำเสื่อมเสีย
จากกรณี มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation – WDT รายงานว่า เด็กอายุ14 ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ได้ก่อเหตุโหดร้าย จับลูกหมาเผาทั้งเป็นในห้องน้ำ ก่อนนำซากไปทิ้งแม่น้ำ
อ่านข่าว – วอชด็อก เปิดคลิป เด็กชายวัย 14 จับลูกหมาเผาทั้งเป็นในห้องน้ำ ก่อนนำซากโยนทิ้งน้ำ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนประทานพรภักดีนครลำปาง ประกาศโรงเรียนประทานพรภักดี นครลำปาง
เรื่อง ชี้แจงเหตุการณ์สุนัขจรพิการถูกเผาในห้องน้ำร้างบริเวณลานจอดรถวัดพระธาตุลำปางหลวง
ตามข่าวที่แพร่กระจายเป็นวงกว้างทางสังคมออนไลน์หลายแพลตฟอร์ม เรื่องสุนัขจรพิการ
ถูกเผาในห้องน้ำร้าง บริเวณลานจอดรถวัดพระธาตุลำปางหลวงนั้น ในข่าวระบุว่าผู้ก่อเหตุคือเด็กชายวัยรุ่นคนหนึ่ง เรียนอยู่โรงเรียนเอกชนในอำเภอเกาะคา
ซึ่งโรงเรียนประทานพรภักดี นครลำปาง เป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชน อำเภอเกาะคา และเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้บริเวณเกิดเหตุ มีคนเข้าใจผิดได้สอบถามไปยังคณะครูในโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของโรงเรียนทางโรงเรียนได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงของเรื่องดังกล่าวแล้ว
ขอยืนยันว่านักเรียนคนที่ก่อเหตุตามที่ปรากฏเป็นข่าวในขณะนี้ ไม่ใช่นักเรียนของโรงเรียนประทานพรภักดี นครลำปาง และโรงเรียนประทานพรภักดี นครลำปาง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด
จึงประกาศให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน
