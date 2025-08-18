ภูมิภาค

Flying Phuket อาลัย ครูฝึกบิน เสียชีวิต หลังประสบอุบัติเหตุ เครื่องบินเล็กตกในจ.ภูเก็ต เร่งสอบหาสาเหตุ

จากกรณี เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตกบนถนน บริเวณใกล้สนามบินเล็กป่าคลอก หรือ Phuket Airpark โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย รายแรกเป็น ครูฝึกชาวไทย ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนอีกรายเป็น นักเรียนฝึกบินชายชาวต่างประเทศ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนั้น

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Flying Phuket ทุ่งควายบิน โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า 

จากเหตุการณ์เมื่อวานนี้

ทีมงานขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ คุณโอ ผู้จัดการสนามบินและครูการบินของเรา และขอให้ไปสู่สุคติค่ะ

สาเหตุของอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างการสืบสวน จึงไม่สามารถให้รายละเอียดได้ ทั้งนี้ ศิษย์การบินที่โดยสารมาด้วยปลอดภัยดี

กำหนดการงานอภิธรรมศพ ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อมีความชัดเจนค่ะ

ครอบครัวและทีมงานขอขอบคุณสำหรับทุกความรักและกำลังใจที่ส่งมาในช่วงเวลานี้นะคะ

ขอบคุณภาพจากเพจ Flying Phuket ทุ่งควายบิน
