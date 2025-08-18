Flying Phuket อาลัย ครูฝึกบิน เสียชีวิต หลังประสบอุบัติเหตุ เครื่องบินเล็กตกในจ.ภูเก็ต เร่งสอบหาสาเหตุ

Flying Phuket อาลัย ครูฝึกบิน เสียชีวิต หลังประสบอุบัติเหตุ เครื่องบินเล็กตก ในจ.ภูเก็ต เร่งสอบหาสาเหตุ
จากกรณี เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตกบนถนน บริเวณใกล้สนามบินเล็กป่าคลอก หรือ Phuket Airpark โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย รายแรกเป็น ครูฝึกชาวไทย ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนอีกรายเป็น นักเรียนฝึกบินชายชาวต่างประเทศ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนั้น
อ่านข่าว – เครื่องบินเล็ก ตกบนถนน ใกล้สนามบินเล็ก ป่าคลอก จ.ภูเก็ต บาดเจ็บ 2 ราย
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Flying Phuket ทุ่งควายบิน โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
จากเหตุการณ์เมื่อวานนี้
ทีมงานขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ คุณโอ ผู้จัดการสนามบินและครูการบินของเรา และขอให้ไปสู่สุคติค่ะ
สาเหตุของอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างการสืบสวน จึงไม่สามารถให้รายละเอียดได้ ทั้งนี้ ศิษย์การบินที่โดยสารมาด้วยปลอดภัยดี
กำหนดการงานอภิธรรมศพ ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อมีความชัดเจนค่ะ
ครอบครัวและทีมงานขอขอบคุณสำหรับทุกความรักและกำลังใจที่ส่งมาในช่วงเวลานี้นะคะ