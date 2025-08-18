การค้าตาก ถกเดือด เสนอพาณิชย์เจรจาเมียนมา หลังสั่งปิดด่านพรมแดน เชื่อคุยได้

การค้าตาก ถกเดือด เสนอพาณิชย์เจรจา รบ.เมียนมา หลังสั่งปิดด่านพรมแดน เชื่อคุยได้ รับผู้ประกอบการ กระทบหนัก
จากกรณี สภาบริหารทหารเมียนมาสั่งปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ตรงข้ามบ้านวังตะเคียนใต้ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ทำให้รถยนต์ทุกชนิด และสินค้าไม่สามารถผ่านได้ โดยการปิดด่านพรมแดนดังกล่าวเป็นช่องทางสำคัญที่สุดในการส่งออก
อ่านข่าว – เมียนมา สั่งปิดด่านพรมแดน ไม่ให้ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ไม่แจ้งไทย รถส่งสินค้าไปไม่ได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ประธานที่ปรึกษาหอการค้า จ.ตาก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตาก สมาชิกหอการค้า ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า และผู้ประกอบการบริการจัดส่งสินค้าส่งออกและนำเข้า (ชิปปิ้ง) รวมทั้งพ่อค้า นักธุรกิจ และตัวแทนด่านศุลกากรแม่สอด ได้มีการประชุมหารือร่วมกันในเรื่องของการนำเข้า-ส่งออกสินค้า
โดยในที่ประชุมมีการเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ไปเจรจากับฝ่ายรัฐบาลเมียนมา แม้จะเป็นเรื่องภายในเมียนมา แต่ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านน่าจะคุยกันได้
ส่วนมาตรการของฝ่ายไทย ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 สิงหาคม โดยศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดตาก ที่มีนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการ จ.ตาก เป็นผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทย จ.ตาก ได้ออกมาตรการเข้มงวดในการขนส่งสินค้าไปยังฝั่งเมียนมา คือ
ก่อนผู้ประกอบการจะส่งสินค้า หรือชิปปิ้ง ต้องแจ้งฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด และหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด เป็นการล่วงหน้า 2 วัน และรอจนกว่าจะอนุมัติจนกว่าจะมีการอนุมัติให้ส่งออกสินค้า และเวลาส่งออกสินค้าต้องมีเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง และศุลกากรร่วมตรวจสอบสินค้าด้วย
ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งสินค้า และเจ้าของจุดผ่อนปรนช่องทางอื่นๆ นอกช่องทางอนุมัติ จะทำให้เกิดความล่าช้า และสินค้าเสียหาย จึงต้องการให้ทางการผ่อนปรน แต่ในระยะนี้จะรวบรวมผลกระทบไปด้วย เพื่อยื่นหนังสือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายบรรพตกล่าวว่า มาตรการของไทยที่มีขั้นตอนเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกรงว่าจะล่าช้าและจะส่งผลกระทบนั้น ต่างมีความเห็นว่าจะรอกันไปอีกระยะหนึ่งโดยจะมีการประเมินผลว่าการใช้มาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างไร
แต่ต้องยอมรับว่าคำสั่งที่ออกมาของ จ.ตาก ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการการค้าชายแดน ผู้ประกอบการขนส่ง และชิปปิ้ง จึงมีการประชุมความคิดเห็น และจะสรุปความคิดเห็นทั้งหมดเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอีกครั้ง ส่วนปัญหาทางฝั่งเมียนมาก็มีการเข้มงวดในฝั่งเมียนมา ก็ถือว่าเป็นปัญหาภายในฝั่งเมียนมา
นางนิสา วันฝั่น ชิปปิ้งชายแดนไทย-เมียนมา กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชิปปิ้งมาก ทำให้ล่าช้า เพราะลูกค้าที่ส่งรายการมามีจำนวนมาก และสงสารลูกค้าที่เสียเวลา และต้องมาเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ่อค้า แม่ค้าตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 2-3 ปี การค้าชายแดนมีปัญหามาตลอด ตั้งแต่ปัญหาโควิด-19, ปัญหาการสู้รบ, ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และทางการเมียนมา-ทางการไทยออกมาตรการมาซ้ำเติมอีก หากเป็นเช่นนี้จะทำให้ระบบการค้าชายแดนเป็นอัมพาต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ รัฐก็จะขาดรายได้