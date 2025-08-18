แห่ให้กำลังใจ ผู้ว่าฯสงขลา หลังสะพัดมีดำริสั่ง นอภ.เวียนต้อนรับ ‘เดชอิศม์’ เจ้าตัวแจงเฟคนิวส์

หลายภาคส่วนร่วมมอบดอกไม้ให้กำลังใจ ผู้ว่าฯสงขลา หลังมีแชตหลุด
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้สงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ได้นำช่อดอกไม้และดอกกุหลาบมอบให้กำลังใจ นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อแสดงออกถึงความเชื่อมั่นและการสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่บริหารงานพัฒนาจังหวัด
อย่างไรก็ตาม การให้กำลังครั้งนี้เกิดขึ้นทันทีหลังจากมีหนังสือราชการ ลงนามโดยผวจ.สงขลาลงวันที่ 17 สิงหาคม มอบหมายให้นายอำเภอเมืองสงขลา ให้การต้อนรับ นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.มหาดไทย ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ นอกจากนั้นยังมีไลน์หลุดคำสั่งลักษณะเดียวกัน เป็นเหตุให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ชี้แจงข้อเท็จจริง
ขณะที่ นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ออกมาปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้ลงนามหรือออกคำสั่งในเอกสาร ให้นายอำเภอทั้ง 16 แห่ง ในจังหวัดสงขลา เวียนมาอำนวยความสะดวกแก่นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ทุกสัปดาห์ พร้อมยืนยันว่าเป็นเอกสารปลอม ตามที่เสนอข่าวไปแล้ว
