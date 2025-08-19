นายก อบต.พิจิตร ชิงลาออกก่อนครบวาระพ.ย.68 เพิ่มอีก 4 คน รวมแล้ว 8 เอกชนอัดเปลืองงบเลือกตั้ง

นายก อบต.ลาออกอีก 4 แห่ง รวมของเดิม 4 แห่ง เป็น 8 แห่ง ภาคเอกชนอัด สิ้นเปลืองงบประมาณในการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นายอมร รัชตังกูร ผอ.กกต.จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า หลังจากที่มีนายก อบต.จังหวัดพิจิตร 4 แห่ง ประกอบด้วย อบต.วังสำโรง อ.บางมูลนาด อบต.ฆะมัง เมืองพิจิตร อบต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี อบต.บึงบัว อ.วชิรบารมี ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นนายก อบต.เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2568 โดยยื่นหนังสือกับนายอำเภอ ล่าสุดมีนายก อบต.ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเพิ่มอีก 4 แห่ง ประกอบด้วย นายก อบต.หลนองหลุม อ.วชิรบารมี นายก อบต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร นายก อบต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร และ นายก อบต. หนองโสน อ.สามง่าม รวมทั้งหมดที่นายก อบต.ยื่นลาออก 8 แห่ง
นายอมรกล่าวว่า การที่นายก อบต.ทั้ง 8 แห่งยื่นลาออก กกต.เตรียมจัดให้มีการเลือกตั้งไม่ตรงกัน ทั้งวัน เปิดรับสมัครและวันเลือกตั้ง เนื่องจากลาออกไม่พร้อมกัน ไม่ทราบว่าการลาออกของนายก อบต.ทั้ง 8 แห่งอ้างเหตุผลใด ทั้งที่เหลือเวลาอีก 3 เดือน ก็จะครบวาระในวันที่ 27 พฤศจิกายนแล้ว
ด้านนายตระการ คุณาวุฒ ภาคเอกชนจังหวัดหวัดพิจิตร กล่าวว่า มองว่าที่ทั้ง 8 ราย ลาออกก่อนครบวาระนั้นน่าเสียดายงบประมาณของรัฐที่จะต้องสูญเสียในการจัดการเลือกตั้ง ควรจะรอให้ครบวาระก่อน ทั้งที่เหลืออีกแค่ 3 เดือน ควรเลือกตั้งพร้อมกันไปเลย ทั้งเลือตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต.