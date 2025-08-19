แม่หนุ่มคลั่งใช้เสาปูนทุบเมียดับ เล่านาทีพาหลานชายหนีตาย รับลูกชายติดยา-ชอบทำร้ายร่างกาย
กรณีนายวรชาติ อายุ 37 ปี ก่อเหตุใช้แท่งเสาปูนทุบตี นางสาวสุชาวนันท์ ซึ่งเป็นภรรยา จนเสียชีวิต ที่ ริมถนนข้างกำแพงศูนย์การศึกษาหนองระเวียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เมื่อช่วงเวลาก่อน 14.00 น.วันนี้ ซึ่งหลังก่อเหตุ นายวรชาติ ได้หลบหนีไปที่บ้านพักไม่ยอมมอบตัว จนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.มะเริง ต้องสนธิกำลังชุดสืบฯ ตำรวจภูธรภาค 3 และชุดสืบ ตำรวจภูธรจังหวัดฯ กับเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอ ช่วยกันเกลี้ยกล่อมแต่ไม่สำเร็จ ก่อนใช้ปืนไฟฟ้ายิงเข้าที่ลำตัว จึงสามารถควบคุมตัวได้สำเร็จ ก่อนจะส่งตัวไปรักษาที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา และควบคุมตัวไปสอบปากคำ ที่ สภ.มะเริง เพื่อดำเนินคดี ตามที่เสนอข่าวแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นางณิชาภัทร เพื่อนบ้าน เปิดเผยว่า ตนกับครอบครัวนี้สนิทกัน โดยภรรยาของผู้ก่อเหตุที่เสียชีวิตไปนั้น มักจะมาปรึกษาปัญหาชีวิตกับตนเป็นประจำ เนื่องจากนายวรชาติ ผู้ก่อเหตุ เป็นคนอารมณ์รุนแรงและมีปัญหาเรื่องยาเสพติดอยู่เป็นประจำ พอเวลาคลุ้มคลั่งขึ้นมา ก็มักจะทำร้ายพ่อแม่ และผู้ตาย
นางณิชาภัทร กล่าวต่อว่า ผู้ตายได้หนีออกจากบ้านไปแล้วหลายรอบ จนกระทั่งรอบสุดท้ายที่กลับมาหาตัวผู้ก่อเหตุ แต่ก็มาทะเลาะมีปากเสียงทุบตีกันอีกจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตดังกล่าว ซึ่งสาเหตุที่ทะเลาะกัน จะเป็นเรื่องที่นายวรชาติ เสพยาบ้าทุกวัน โดยจะหายออกจากบ้านไปช่วงเช้ามืดประมาณ ตี 5 ไม่นานก็จะกลับเข้ามาบ้าน
นางณิชาภัทร กล่าวต่อว่า ตนจะสังเกตเห็นทุกวันเพราะต้องเปิดร้านขายของแต่เช้า เมื่อมาทราบว่า ทุบตีภรรยาจนถึงขั้นลงมือฆ่าให้ตายแบบนี้ รู้สึกตกใจอย่างมาก เพราะเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกัน และฝ่ายหญิงก็มาปรึกษาปัญหาด้วยบ่อยๆ ก็รู้สึกเป็นห่วง ผู้ตายเคยหลบหนีไปหลายครั้ง แต่ก็กลับมาอีกเพราะห่วงลูกๆ จนมาเกิดเหตุสลดดังกล่าว
ด้านแม่ของผู้ก่อเหตุ เปิดเผยว่าครอบครัวเป็นชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ยอมรับลูกติดยาเสพติดจนเกิดอาการคลุ้มคลั่ง ก่อเหตุและยืนยันลูกสะใภ้เป็นคนดี ช่วยหาเลี้ยงครอบครัวด้วยอาชีพสับมะละกอส่งร้านส้มตำ ก่อนหน้านี้ลูกชายเคยคลุ้มคลั่งจนข้างบ้านต้องประกาศขายบ้านย้ายหนี แต่ก็สงบด้วยตัวเอง พ่อแม่บอกสอนไม่ได้ กลางวัน ไม่ทำอะไรให้เมียหาเลี้ยง
ก่อนเกิดเหตุ ทั้ง 2 ขับรถออกไปหาซื้อของกิน เมื่อลูกชายกลับมาบ้านบอกว่าได้ฆ่าเมียตายไล่ตนกับสามีและหลานออกจากบ้าน จึงพาหลานๆหนีออกมาจากบ้าน ก่อนที่เจ้าหน้าที่มาปิดล้อมจับกุม สาเหตุเกิดอาการคลุ้มคลั่งจากยาเสพติด คิดอยู่เสมอหากลูกชายไม่เลิกเสพยาสักวันต้องเกิดเรื่องร้ายกับครอบครัว