จับแล้ว โจรสวมเสื้อไรเดอร์ ชิงทอง 123 บาท ห้างดังย่านบางบ่อ อ้างมีหนี้นอกระบบ หมุนเงินไม่ทัน

จับแล้ว โจรไรเดอร์ชิงทองห้างดังย่านบางบ่อ ซุกทองในตู้ลำโพง ฝังดินใต้ต้นไม้ สารภาพก่อเหตุเพราะหนี้นอกระบบ
จากกรณีคนร้ายสวมชุดไรเดอร์สีเขียว ใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวปล้นร้านทองภายในห้างสรรพสินค้า สาขาบางบ่อ จ.สมุทรปราการ กวาดทองรูปพรรณไปกว่า 123 บาท มูลค่าหลายล้านบาท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ผู้ต้องหาคือ นายวีรวัฒน์ หรือ อาร์ม อายุ 31 ปี มีอาชีพเปิดร้านซ่อมรถ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนภูธรภาค 1 ฝ่ายสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ และฝ่ายสืบสวน สภ.บางบ่อ ร่วมกันนำหมายค้นเข้าตรวจค้นที่บ้านพักในพื้นที่ ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ หลังสืบทราบพฤติการณ์การก่อเหตุ
จากการตรวจค้นและสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ พร้อมพาเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดซุกซ่อนทองคำ จุดแรกพบซ่อนอยู่ในตู้ลำโพงบริเวณหน้าบ้าน ส่วนจุดที่สองพบถูกใส่ถุงพลาสติกฝังไว้ใต้ต้นไม้ข้างบ้าน สามารถตรวจยึดสร้อยคอทองคำรูปพรรณคืนมาได้ประมาณ 90 บาท ผู้ต้องหาอ้างว่าส่วนหนึ่งอาจทำตกหล่นระหว่างหลบหนี
ด้านพฤติการณ์หลังก่อเหตุ คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปตามถนนบางนา-ตราด ก่อนเลี้ยวเข้าซอยสนามกอล์ฟธนาซิตี้ ไปทางวัดคอลาด ซึ่งด้านหลังติดคลอง แล้วขี่รถทิ้งลงไปในคลอง ทิ้งเสื้อผ้าและชุดไรเดอร์ที่ใช้ก่อเหตุไว้ แล้วเปลี่ยนเสื้อผ้า นำทองจากกระเป๋าสะพายใส่กระสอบ จากนั้นขึ้นเรือท้องแบนของน้องชายที่มารอรับใต้สะพาน ก่อนขับเรือกลับมายังบ้านพักที่อยู่ใกล้คลองบ้านระกาศ และใช้ชีวิตตามปกติ
นายวีรวัฒน์ให้การเพิ่มเติมว่า มีอาชีพเปิดร้านซ่อมรถ แต่ประสบปัญหาการเงินจากการกู้ยืมเงินนอกระบบมาลงทุน เมื่อหมุนเงินไม่ทันต้องเสียดอกรายวัน จึงตัดสินใจก่อเหตุปล้นทองเพื่อจะนำเงินไปใช้หนี้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างประสานร้านทองเพื่อตรวจนับของกลางที่ตรวจยึดมาได้ให้ตรงกับยอดที่ถูกปล้นไป และในเวลา 15.00 น. วันนี้ (20 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 1 จะมีการแถลงข่าว พร้อมนำผู้ต้องหาชี้จุดประกอบคำรับสารภาพ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป